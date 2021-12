Jaar cel geëist tegen Nieuw-Buiner wegens phishing

In de rechtbank in Utrecht stonden gisteren zes verdachten terecht die volgens het OM deel uitmaken van een criminele organisatie, meldt RTV Utrecht. Vijf daarvan waren kernleden van de bende die zich bezighield met het oplichten van zo'n 200 ouderen en het witwassen van de honderduizenden euro's die daarmee werden buitgemaakt. Het OM dat zij het gestolen geld moeten terugbetalen.

Fraudehelpdesk

De slachtoffers werden door de verdachten, die zich voordeden als medewerkers van de fraudehelpdesk van hun bank, overgehaald om hun geld op een veilige kluisrekening over te maken, omdat er ingebroken zou zijn in hun account.

Maar de vaak tienduizenden euro's werden weggesluisd via bankrekeningen van zogenoemde geldezels en gelijk gepind door de 'cashers' van de groep, waarbinnen ieder zijn eigen rol had.

Veendammer stuurde groep aan

De zwaarste eis is voor Edson H. (32) uit Veendam, die de groep volgens de officieren van justitie aanstuurde en bellijsten regelde die werden gebruikt voor het benaderen van veelal oudere slachtoffers. Hij hoorde 5,5 jaar tegen zich geëist worden. H. bepaalde volgens het OM hoelang, wanneer en door wie er gebeld werd. Hij zat nog in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling voor vergelijkbare praktijken.

Tegen Amersfoorter Robin S. (23) eist het OM 3 jaar cel. Hij was bijzonder actief als phisher en casher en bracht een groot aantal meisjes in problemen door hen over te halen om hun bankpassen beschikbaar te stellen. Voor Mohibula A. (24) uit Nieuwegein werd 4,5 jaar geëist. Hij werd vorig jaar in een vergelijkbare zaak al veroordeeld tot vier jaar cel. Terwijl hij in voorarrest zat, werd hij door de anderen financieel ondersteund.

Kleinere rol

Twee anderen die een kleinere rol hebben gespeeld of kortere tijd bij de oplichtingspraktijken betrokken waren kregen minder zware eisen te horen. Tegen Mulai S. (24) uit Veendam eist het OM 2 jaar cel en voor Björn B. (24) uit Nieuw-Buinen 1 jaar. Tegen de Hilversumse Nagina A. (27), die via haar verloofde en broer bewust profiteerde van het geld en was betrokken bij het witwassen, eist het om 85 dagen cel en 240 uur taakstraf.

De verdachten kunnen flinke claims van benadeelden verwachten. Het OM vindt dat zij schade die niet door banken wordt vergoed moeten betalen. Ook vindt het OM de vorderingen van die banken toewijsbaar. Die moeten dat geld via hun juridische afdelingen wel zelf bij de verdachten gaan halen.

Grote bedragen

Veel van de gedupeerden werden voor enorme bedragen zijn opgelicht. Bedragen van 80.000 euro en hoger zijn geen uitzondering. Het is nog onduidelijk of de verdachten vooraf wisten dat er veel te halen viel. Zij maakten gebruik van lijsten met contactgegeven die van instellingen en bedrijven afkomstig waren. Die bellijsten met miljoenen 'leads' kocht Edson H. overigens van iemand die zelf niet terecht stond in deze zaak.

De politie kwam de phishingcampagne op het spoor na meldingen van de banken in de zomer van 2019. Veel van de gedupeerden zijn door hun banken geheel schadeloos gesteld, maar sommigen voor een beperkt deel. Zo zou een van slachtoffers van de 45.000 euro die zij naar de oplichters overmaakte, slechts 1.100 euro door haar bank vergoed hebben gekregen. De rest vordert zij nu bij de verdachten.

Een deel van de gedupeerden eist een schadevergoeding vanwege het leed dat hen is veroorzaakt. Zo hebben sommigen nog steeds slapeloze nachten en zijn ze angstig.

Vandaag komen de advocaten van de verdachten aan het woord. De rechtbank doet op 23 februari uitspraak.

