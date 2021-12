Frida komt nu echt, buste maandag op z'n plek in Assen

Het beeld is bedoeld als blikvanger voor de internationale tentoonstelling Viva la Frida! in het Drents Museum in Assen. De expositie over de wereldberoemde Mexicaanse kunstenares is inmiddels alweer twee maand open.

Paar keer uitgesteld

Maker Eelco Bügel van Blow-Up Industry, binnenstadorganisatie Vaart in Assen en Drents Museum zijn blij dat het nu eindelijk zover is. "Het had heel wat voeten in de aarde, maar gelukkig kunnen we in Assen nog drie en een halve maand genieten van het beeld", aldus binnenstadregisseur Kjeld Vosjan van Vaart in Assen.

De buste van Frida is uit grote blokken piepschuim gesneden, maar door een knetterharde coating is het toch massief. Al een paar keer eerder zou het beeld klaar zijn, maar vanwege problemen liep dat allemaal net even anders, en werd het moment van plaatsing weer uitgesteld. Zo was eerst het ontwerp niet goed aangeleverd, moest de onderkant van de buste handmatig gesneden worden in plaats van met de freesmachine, en waren er problemen rond de vergunning die van de gemeente Assen moest komen.

Windkracht 12

Punt van zorg was de constructie van het beeld, en of het gevaarte bij windkracht 12 wel overeind blijft. Ook moest er duidelijkheid komen over hoe kop en schouderpartij van de buste precies aan elkaar bevestigd gaan worden.

Dat alles is nu goedgekeurd door de gemeente en dus staat eindelijk het licht op groen. Een groot officieel moment wordt de onthulling maandag trouwens niet, vanwege de coronamaatregelen.

De buste van Frida van voren en opzij (Rechten: Gijs van Kooten en 178 aardige ontwerpers)

Lees ook: