Twee coronadoden, 438 besmettingen in Drenthe

Gisteren meldde het RIVM 361 nieuwe besmettingen in Drenthe. Net als gisteren zijn er twee Drenten opgenomen in het ziekenhuis met coronaklachten: een inwoner uit de gemeente Emmen en een uit Westerveld.

In Drenthe liggen in totaal 46 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 14 op een IC-bed, meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Gisteren waren dat er nog 49, waarvan 12 op de IC. Mogelijk liggen daar ook patiënten uit andere regio's bij, in totaal worden er in de noordelijke ziekenhuizen (Drenthe, Groningen, Friesland) 20 patiënten uit andere delen van Nederland behandeld, 12 daarvan liggen op de IC.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 10-12-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2307 (+12) 9 21 Assen 6756 (+66) 81 22 (+1) Borger-Odoorn 2604 (+13) 37 20 Coevorden 4655 (+30) 66 35 (+1) Emmen 14463 (+84) 219 (+1) 89 Hoogeveen 7619 (+77) 91 43 Meppel 3972 (+45) 39 37 Midden-Drenthe 3439 (+30) 44 32 Noordenveld 3080 (+27) 39 27 Tynaarlo 2877 (+15) 29 26 Westerveld 1844 (+19) 22 (+1) 23 De Wolden 3243 (+18) 42 28 Onbekend 226 (+2) 0 0

Landelijke cijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen gaat landelijk verder omlaag. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 17.562 positieve tests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 14 november, bijna een maand geleden.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat het coronavirus 140.208 keer bij mensen is aangetroffen. Dat is 7 procent minder dan in de week ervoor. Het is de grootste afname op weekbasis sinds 30 september, voor het begin van de huidige golf.

Gemiddeld komt het neer op 20.030 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 20 november, drie weken geleden.

Het aantal doden door het coronavirus blijft wel oplopen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM 85 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn gestorven. Dat is het hoogste aantal sinds 23 februari. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

20.000 coronadoden

In de afgelopen zeven dagen zijn 419 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo'n 60 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 18 februari. Het totale aantal doden door het coronavirus stijgt vandaag tot boven de 20.000. Sinds het begin van de epidemie, in februari vorig jaar, zijn minstens 20.004 mensen door toedoen van het virus overleden. Het werkelijke aantal ligt hoger.

Het reproductiegetal ging een fractie omhoog, van 0,95 naar 0,97. Daarmee blijft het wel onder de 1. Dat geeft aan dat het virus moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. Hoe lager het komt, hoe sneller het aantal gevallen daalt.