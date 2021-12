EasyToys verdwijnt toch van curlingijs

Het logo van EasyToys verdwijnt toch van het ijs tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi Curling in Leeuwarden. Dat heeft het Veendamse bedrijf afgesproken met de World Curling Federation (WCF). De sponsoring van het toernooi met het bedrijfslogo van de erotische webshop in het ijs veroorzaakte de afgelopen dagen ophef.

Op de plek van het logo komt nu een gezamenlijk statement: #equalityforall - gelijkheid voor iedereen.

Teleurgesteld

Omroepen in de Verenigde Staten en Japan wilden het curlingtoernooi niet uitzenden zolang het EasyToys-logo zichtbaar is.

"Wij hebben begrip voor het besluit, maar zijn desondanks ook enorm teleurgesteld dat de internationale curlingbond dit in eerste instantie toch verkeerd heeft ingeschat", zegt ondernemer Eric Idema uit Annen. Hij is directeur van het moederbedrijf van EasyToys. "Wij hoopten juist dat onze zichtbaarheid zou bijdragen aan het doorbreken van het taboe dat in veel landen nog altijd rust op zowel seksualiteit als op onze branche. Het is spijtig dat er nu aanpassingen nodig zijn om de sport alsnog bij de fans te krijgen."

Vrijwel alle logo's van EasyToys worden in en om de ijsbaan weggehaald. Op een baan blijft het logo nog te zien, en de zogenoemde 'hoglines' blijven 'EasyToys-roze'.

Met de slogan die ervoor in de plaats komt wil het bedrijf de discussie over veilige en plezierige seks voor iedereen alsnog aanzwengelen. "In veel landen komt dat gesprek al goed op gang, maar de boycot bevestigt voor ons dat we ons moeten blijven inzetten om dit onderwerp voor een groter publiek te normaliseren", aldus Idema.

Nederlands curlingteam

De wedstrijden beginnen morgen, ook voor de Nederlandse heren. Zij zullen de strijd aangaan met Denemarken, Duitsland, Tsjechië, Italië, Finland, Japan, Noorwegen en Zuid-Korea. Er zijn nog zes tickets naar Beijing te bemachtigen: drie voor de vrouwen en drie voor de heren. De gemengde-dubbelwedstrijden zijn al gespeeld, ook daar werd gestreden voor twee plekken op de Olympische Winterspelen.