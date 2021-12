Jasper Iwema neemt nomadenbestaan voor lief: alles voor de wereldtitel

"Het is niet altijd leuk. Maar je moet het einddoel in het vizier houden en dan weet je waar je het voor doet en daar heb ik alles voor over", zegt Iwema.

En met het einddoel bedoelt hij de wereldtitel die al jaren voorbehouden is aan de Russen. De afgelopen 25 jaar was de Zweed Per-Olof Serenius de enige uitzondering. Maar Iwema gelooft dat het kan en wordt stapje bij stapje steeds iets beter.

Sneller en stabieler

"M'n snelheid gaat nog steeds omhoog, m'n motor wordt steeds stabieler en ik krijg steeds meer ervaring en begin het ijs te lezen. Het gaat nog steeds voorwaarts, maar we zijn van vandaag op morgen nog geen wereldkampioen. Maar om hard te gaan moet je ervaring hebben en ervaring komt met de jaren", zegt Iwema.

Nomadenbestaan

Het nomadenbestaan, met de lange reizen tot diep in Rusland, het eten van tosti's en opgewarmde knakworstjes en paperassen-sores bij de grensovergangen neemt hij voor lief.

"Als iedereen links gaat, gaat Jasper rechts", lacht Jarie Scheepstra uit Assen. Ze kennen elkaar uit het wegrace-wereldje. Scheepstra was daar monteur. "Het is een avonturier die niet van de standaard dingen houdt. Hij slaapt bij wijze van spreken liever in z'n busje of in het bos dan in een hotel", gaat Scheepstra verder.

'Andere tak van sport'

Voor de komende trainingsstage gaat Scheepstra mee naar Zweden. In Assen heeft hij z'n eigen motorwerkplaats en dus technische handjes. Hij gaat zich richten op de vering want op dat gebied is nog veel winst te behalen.

"Het is een hele andere tak van sport dan het wegracen", legt Scheepstra uit. "Je kunt de vering van de motor niet op dezelfde manier afstellen. Maar we gaan daar hard aan werken. Het inzicht is er dus dat gaat goed komen."

Motorblok, banden, vering

Bij ijsspeedway spelen drie dingen een belangrijke rol. Dat is het motorblok, de vering en dat zijn de banden.

"Met het motorblok wordt niet het verschil gemaakt, legt Iwema uit. "De banden zijn wel heel belangrijk. Maar dat regel ik allemaal via mijn Russische connecties. Dus dat heb ik ook goed voor elkaar. Maar wat betreft de vering kwam ik afgelopen seizoenen nog wel tekort"

Wereldkampioenschap

Iwema heeft zich al rechtstreeks geplaatst voor de strijd om het wereldkampioenschap. Als beste Nederlander mag hij de kwalificatie overslaan.

Maar de WK-strijd is dit jaar geen vetpot. Het seizoen bestaat uit zes wedstrijden in drie weekenden. Het Russische Togliatti bijt op 12 februari het spits af, het Zuid-Duitse Inzell volgt in het weekend van 12 maart en vanaf 2 april is het laatste WK-weekend in Thialf in Heerenveen.

"Er is een wedstrijd gecancelled door problemen met de ijsmachine. Een andere wedstrijd gaat niet door in verband met de verbouwing van de ijsbaan. Het zijn er niet veel. Maar buiten het WK zijn er nog genoeg andere wedstrijden. Het EK van 2022 volgt nog, dan heb je ook nog de Zweedse en Russische Liga en de Roelof Thijs-bokaal. Maar ik hoop natuurlijk dat we in de toekomst wel weer naar vijf of meer WK-wedstrijden gaan", besluit Iwema.