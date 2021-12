Voetbalvrienden Quispel en Roosken volgen ieder eigen pad

"Nee, ik ben hier nog niet geweest." Quispel is op bezoek in Almelo bij Roosken. "We hebben ons eigen leven. Ik spreek Kjell Scherpen en Thijs Oosting ook niet dagelijks, maar als we elkaar zien is het leuk", legt Roosken uit. Ook Thijs Dallinga, de spits in vorm van Excelsior, hoort in het rijtje thuis.

Rondjes rennen

Daar worden nogal wat namen genoemd. Quispel en Roosken horen bij een bijzondere lichting van FC Emmen. Quispel: "We trainden als twaalfjarigen op de voetbalschool al samen. Dat je het allebei tot het eerste schopt is heel bijzonder."

Waar de spits van de twee, sinds de zomer onder contract bij ACV uit Assen, trots is op zijn debuut op De Oude Meerdijk, kijkt Roosken met gemengde gevoelens terug op het eredivisieseizoen 2019/2020. "In het begin is het mooi. Dan hoor je bij het eerste", begint de huidige rechtsback van Heracles Almelo. "Maar na een tijdje raakte ik uit beeld. Dan wordt er partij gespeeld op de training en moet jij rondjes rennen."

Meer geduld hebben?

FC Emmen wilde Roosken terugzetten naar de opleidingsploeg. Daarop besloot de verdediger over te stappen naar eerste divisionist TOP Oss en maakte een sterk seizoen mee. "Een heel slimme keuze van hem", reageert Quispel. "Toen had FC Utrecht interesse. Uiteindelijk ben ik op gesprek geweest bij Heracles. Zij wilden me graag hebben", is Roosken trots op de plek waar hij nu terecht is gekomen. Even scherp: "Misschien had Emmen iets meer geduld moeten hebben. Ik hoop dat ze in de toekomst eigen jeugd meer kansen geven. Zeker als ze in de eerste divisie spelen. Dan moet je geen jongens van FC Groningen onder 21 huren."

Tekst gaat verder onder de video:

Aanstaande zondag gokt Roosken erop tegen Vitesse in de basis te staan ("Ik leer hier iedere week"). Maatje Quispel is geen prof meer en komt uit in de derde divisie. "Ik ben even op avontuur geweest in Duitsland bij VfL Osnabrück, maar dat pakte niet uit zoals ik verwachtte. Spelen bij ACV combineer ik met ondernemen. De economische wereld ontdek ik."

"Zonde dat hij geen prof is geworden, want Freddy is sterk", is Roosken van mening. "Maar soms moet je ook een kans krijgen en een beetje geluk hebben. Dat het zo bij mij uitpakt, betekent niet dat het Freddy niet gelukt zou zijn." Quispel: "Ik heb profvoetbal niet uit m'n hoofd gezet, maar wil eerst kampioen van de derde divisie worden. Misschien met ACV, misschien wel bij een andere club."

Komen kijken in Assen

De aanvaller van ACV mag door de coronaregels even niet trainen en spelen. Op televisie gaat hij Roosken in het wit-zwart in de eredivisie bekijken. En Roosken? "Ik moet toegeven dat ik nog niet bij Freddy en ACV ben gaan kijken. Ik beloof dat ik dat eens ga doen. Dat komt wel goed."