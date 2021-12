'Tietenbos' duikt op bij Foxwolde: 'Er zitten een paar goeien tussen'

Met de uitbraak van de corona-pandemie is ook het begrip 'corona-kilo's' steeds meer ingeburgerd. Veel Nederlanders hebben door een gebrek aan beweging hun BMI zien stijgen. 'Haal een frisse neus', was het devies vanuit Den Haag. Maar wat als je niet zoveel ziet in wandelen of fietsen?

'Zagen onszelf groeien'

Dan moet je het voor jezelf maar leuk zien te maken. Dat dachten ook een aantal vrienden uit de omgeving van Roderwolde. Ze treffen elkaar geregeld in keet Rowol, waar dan steevast een biertje wordt genuttigd. "We zagen onszelf groeien", lacht Korné, één van de 'keetvrienden'. "We zeiden dan vaak tegen elkaar dat we eigenlijk wat meer zouden moeten bewegen. Maar wandelen, dat is niets voor ons."

"De grote vraag was dan ook: hoe maken we wandelen leuk? En: wanneer zouden we wél willen wandelen? Nou, als je onderweg eens wat blote borsten zou tegenkomen, dan ga je wat eerder op pad." Korné lacht zelf ook om de redenering, maar de jongens pakten het serieus aan.

Borsten lamineren

Er werd een stukje bos uitgezocht waar wandelaars uit de regio vaak langskwamen. Een mooie stukje route zou voorzien worden met foto's van blote borsten. Zodat niet alleen de fanatieke wandelaar naar het bos wordt gelokt. "Mijn moeder keek me wel even vreemd aan toen ik zei dat ik de lamineermachine nodig had om borsten te lamineren", blikt Korné terug.

Bij de in- en uitgang van het stukje bos, gelegen tussen weilanden en op een zogeheten knapzakroute, hangen houten bordjes met daarop 'Tietenbos'. Wie de borsten wil aanschouwen, moet wel enigszins zijn of haar best doen. "De meeste hangen niet op ooghoogte", zegt Korné. "We moeten ze het niet te makkelijk maken."

Toch is het bos zeker de moeite waard, vindt Korné zelf: "Er zitten zeker een paar goeien tussen."

Je moet wel omhoog kijken om er iets van mee te krijgen (Rechten: RTV Drenthe/Mathijs Renkema)

Reuring

De grap van de jongens van Keet Rowol is uit verveling geboren, geeft Korné toe. "Er gaat zoveel niet door, het wordt een beetje saai allemaal. Een beetje reuring kan dan geen kwaad. Het is toch mooi dat mensen hier straks over gaan praten?"

Bang voor negatieve reacties is Korné dan ook niet. "Je hoeft er niet naar te kijken hè? Bovendien is het gewoon een grapje."

Het helpt

Grapje of niet, het Tietenbos helpt wel degelijk om mensen aan het wandelen te krijgen. "Mijn vader, toch echt geen wandelaar, is al eens met mijn moeder op pad geweest", lacht Korné. "En wij zijn met de vriendengroep woensdag nog wezen kijken. Dat gaan we waarschijnlijk iedere week doen, om te controleren of alles nog hangt. Zo zie je maar: het helpt wel."