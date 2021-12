Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Bah, weer een weekend met coronabeperkingen. Dat wordt op de bank hangen, Max Verstappen aanmoedigen en de kerstboom optuigen. Of toch niet! Er zijn dit weekend zeker enkele leuke evenementen waarbij je even de deur uit kunt.

Een kerstmarkt, winterwandeling of ga aan het schrijven. Haal een frisse neus, stop jezelf vol met lekkers of ga op culturele ontdekking. Dit zijn onze tips:

Kerstmarkt Orvelte

Waar veel evenementen dit weekend zijn afgelast, gaat de kerstmarkt Orvelte gewoon door. Zaterdag en zondag staan er van 11.00 tot 17.00 uur op de Brink in het museumdorp talloze kraampjes met kerststukken, kransen, toeven, vachten, sfeervolle kerstdecoraties, keramiek en leuke accessoires als lederen tassen, kleding, vintage, delicatessen. En natuurlijk is er warme chocolademelk, glühwein, koffie, snert en curryworst.

Vanwege de coronamaatregelen worden bij de ingang van de kerstmarkt QR-codes gescand. In de horecatent moet je een mondkapje dragen wanneer je je verplaatst.

Winterwandeling bij landgoed Terborgh

Heb je ooit wel eens gehoord van het landgoed Terborgh ten noordwesten van Eext? Dit is een schitterend 200 hectare groot natuurgebied. Met de gidsen van het Nationaal Park Drentsche Aa maak je een wandeling over het terrein. Het wordt een aaneenschakeling van hoogtepunten van de Drentse landschapsgeschiedenis, ingekleurd met sporen van prehistorische bewoning, bijzondere plekken uit de Tweede Wereldoorlog, moderne begraafcultuur en een prachtig pinetum.

Wandel je mee, dan is het verstandig om waterdichte schoenen aan te trekken en om een verrekijker mee te nemen. Je hond moet je thuis laten. De wandeling is gratis en begint zaterdag om 10.00 uur op de parkeerplaats Pinetum Terborgh van het nationaal park aan de Anderenseweg bij Anloo. Hij duurt ongeveer twee en een half uur. Natijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Superzaterdag voor de voedselbanken

Een uitje? Niet echt. Maar ga je zaterdag boodschappen doen, dan is de kans groot dat je een vrijwilliger bij de ingang van de supermarkt treft die boodschappen inzamelt voor de voedselbank. Met het eind van het jaar in zich zijn de schappen daar weer bijna leeg.

Bij ruim 70 supermarkten in de hele provincie worden er houdbare producten ingezameld.

Brieven schrijven voor mensenrechten

Vandaag is het de Dag van de Mensenrechten. In dat kader houdt Amnesty International zaterdag het jaarlijkse evenement Write for Rights. Overal over de hele wereld schrijven mensen brieven voor tien geselecteerde mensen om te pleiten voor hun situatie.

De bibliotheek in Hoogeveen en de Jozefkerk in Assen doen aan de actie mee. In de bibliotheek kun je een schrijfpakket ophalen om thuis te schrijven, in de kerk kun je zelf aan het schrijven gaan. Voorbeeldbrieven liggen klaar en voor de verzending wordt gezorgd.

Nieuwe expositie in Kunstcentrum K38

Hoe komen kunstcollecties tot stand? Dat staat centraal in de nieuwe expositie Kunst Kiezen En Delen in Kunstencentrum K38 in Roden, die vanaf dit weekend te bekijken is. Zo'n 150 kunstwerken uit zeven kunstverzamelingen laten een grote verscheidenheid aan technieken zien. Van beeldhouwwerken uit Zimbabwe tot veelkleurige objecten.

Kunstencentrum K38 is te bezoeken tussen 13.00 en 17.00 uur aan de Kanaalstraat 38 in Roden.

