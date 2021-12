Luister hier live naar FC Emmen - FC Dordrecht

FC Emmen staat vierde met 33 punten uit 18 duels, maar voelt de hete adem van De Graafschap (net zoveel punten, maar een slechter doelsaldo) en ADO Den Haag (één punt achterstand) in de nek. Winst is verder noodzakelijk om koploper Volendam en nummer twee Excelsior in het vizier te houden.

FC Dordrecht is aan een moeilijk seizoen bezig en de laatste vier wedstrijden werden met grote cijfers verloren. De ploeg van trainer Michele Santoni scoorde in die vier wedstrijden maar 4 keer en kreeg er zelf 19 tegen.

Voor Oussama El Azzouzi is het een speciale wedstrijd, De middenvelder, die in Amsterdam geblesseerd uitviel en op tijd is hersteld, speelt tegen zijn tweelingbroer en spiegelbeeld Anouar El Azzouzi

FC Emmen - FC Dordrecht, de 19e wedstrijd van het seizoen, is uiteraard live te volgen op Radio Drenthe of via de link hieronder. Niels Dijkhuizen en René Posthuma doen het verslag.