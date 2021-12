Dutch Open Darts in Assen is uitgesteld naar juni

De Dutch Open Darts die volgend jaar op 4, 5 en 6 februari in Assen gehouden zou worden, is verplaatst naar 10, 11 en 12 juni. Dit heeft de organisatie besloten vanwege de coronacrisis.

"We zitten met veel onzekerheid over wat er in de komende maanden allemaal wel en niet kan", zegt Paul Engelbertink, directeur van de Nederlandse Darts Bond. "Niemand weet op dit moment hoe lang we nog met extra maatregelen te maken hebben. Wij moeten opnieuw schakelen en kijken wat er wél kan en daarom hebben we het evenement verplaatst naar juni."

Het toernooi vindt plaats in hotel De Bonte Wever in Assen. Dit jaar ging het toernooi niet door vanwege de coronacrisis.

Inschrijven

De inschrijving voor het darttoernooi was al geopend sinds 1 oktober 2021. De inschrijving is nu verlengd tot en met 22 mei 2022. Mensen die al een hotelovernachting of entreeticket hadden besteld, kunnen deze omzetten naar juni of annuleren.

