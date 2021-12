Liveblog: FC Emmen - FC Dordrecht, geen goals bij rust!

Vanavond is rode lantaarndrager FC Dordrecht de tegenstander in De Oude Meerdijk. Bij FC Emmen starten dezelfde elf namen als afgelopen maandag tijdens de verloren uitwedstrijd bij Jong Ajax. Peter van Ooijen ontbreekt nog altijd bij de Drentse eerste divisieclub. Hij is wel hersteld van zijn hamstringblessure, maar is nu geveld door een griepje.

Broedertwist

Voor middenvelder Oussama El Azzouzi is het een speciale wedstrijd. Hij speelt tegen zijn tweelingbroer Anouar El Azzouzi. De vorige keer dat dat gebeurde ging laatstgenoemde er met de winst vandoor en dus broedt Oussama op revanche: "Het is paybacktime."

Bovendien is de Drentse middenvelder scherp, zo blijkt in Rood Wit TV: "En als ik mezelf tegenkom op het middenveld, dan weet ik hoe laat het is." Als hij een blik werpt op de ranglijst, is-ie gedecideerd: "Wij moeten gewoon winnen."

Volg de wedstrijd LIVE

FC Emmen - FC Dordrecht is vanavond live te volgen via Radio Drenthe. Bent u niet in de nabijheid van een radio, dan is de wedstrijd ook van minuut tot minuut te volgen in het liveblog hieronder!