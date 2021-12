Liveblog: Scholte kopt FC Emmen laat langs hekkensluiter [gesloten]

Invaller Ben Scholte knikte in blessuretijd een hoekschop van dichtbij binnen en bezorgde zijn ploeg daarmee een zwaarbevochten overwinning op de hekkensluiter, 2-1.

Door een snelle goal na rust leek FC Emmen averij op te lopen. Stijn Meijer kopte een corner achter doelman Michael Brouwer. Na een klein uur kopte Miguel Araujo de Emmenaren eveneens uit een hoekschop langszij. In de vijfde minuut van de blessuretijd zorgde invaller Scholte dus voor de ultieme Drentse verlossing.

Broedertwist gewonnen door El Azzouzi in Drentse dienst

Voor middenvelder Oussama El Azzouzi was het een speciale wedstrijd. Hij speelde tegen zijn tweelingbroer Anouar El Azzouzi. De vorige keer dat dat gebeurde ging laatstgenoemde er met de winst vandoor en dus broedde Oussama op revanche: "Het is paybacktime", zei hij in Rood Wit TV. Dat lukte dus dankzij Scholte. Anouar noemde de late overwinning van zijn broer: "Zwaar kloten."

Met de winst klimt FC Emmen weer een plaatsje op de ranglijst. Jong Ajax speelde gelijk bij Top Oss en dus staat FC Emmen nu derde in de Keuken Kampioen Divisie.

Dinsdag

FC Emmen komt dinsdag alweer in actie. Excelsior Maassluis komt dan naar De Oude Meerdijk. Die wedstrijd in de KNVB Beker is dan uiteraard weer live te volgen via Radio Drenthe en in een kersvers liveblog!