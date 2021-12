Patiënt dreigt dupe te worden van moeizame onderhandelingen in de zorg

De onderhandelingen tussen het Wilhelmina Ziekenhuis en de zorgverzekeraars over de contracten voor volgend jaar verlopen zeer moeizaam. Het ziekenhuis in Assen heeft nog geen enkel contract afgesloten. En ook bij Treant wordt gemord.

Worden de contracten niet voor 1 januari afgesloten, dan lijkt de patiënt hiervan de dupe te zijn. Die zal dan mogelijk zelf de zorgkosten moeten voorschieten wanneer hij geholpen wordt in het ziekenhuis. "Dat varieert van enkele honderden tot duizenden euro's en dat is serieus geld", zegt Paul van der Wijk, bestuursvoorzitter van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Daarbij is het de vraag of hij het hele bedrag terugkrijgt van zijn verzekeraar. Dat heeft alles te maken met de contracten die worden gesloten.

Verlaging ziekenhuisbudget

Enkele weken geleden maakte Van der Wijk zich kwaad over die zorgverzekeraars en de impasse die dreigde. Gaat het WZA akkoord met de voorwaarden van de verzekeraars, dan heeft het ziekenhuis in 2022 negen miljoen euro minder te besteden. Dan is een verlaging van het budget van zo'n zeven procent, terwijl het ziekenhuis kampt met coronazorg, inhaalzorg en vermoeide medewerkers.

"Zorgverzekeraars zetten in op nul groei van de zorgkosten. Hun prijsindex is berekend op een situatie zonder covid", zegt de bestuursvoorzitter. "Terwijl wij de covidzorg moeten opschalen en de reguliere zorg juist moeten afschalen. De rekening wordt op deze manier bij de zorg neergelegd."

Van der Wijk zegt er nog geen enkel zicht op te hebben of het ziekenhuis er snel uit komt met de zorgverzekeraars. "We zijn nog steeds in gesprek en ten opzichte van enkele weken geleden hebben we enkele kleine stapjes gemaakt. Maar ik kan me niet voorstellen dat we er in de huidige situatie, waarin zorgmedewerkers uitvallen en er een hoog ziekteverzuim is, niet uit komen."

Ziekenhuizen wachten op coronasteun

Landelijk wordt er gesproken over een compensatie voor ziekenhuizen vanwege corona. Dat zou kunnen helpen in de onderhandelingen tussen de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen.

Bij Treant Zorggroep, met ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal wachten ze daar ook op. Ook daar lopen de onderhandelingen met de zorgmedewerkers moeizaam. "Wij vinden het onbegrijpelijk dat de overheid voor komend jaar nog geen landelijke regeling voor ziekenhuizen heeft vastgesteld om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De kosten van coronazorg zijn zo hoog en zo onvoorspelbaar dat deze niet door een individueel ziekenhuis gedragen kunnen worden zonder in financiële problemen te komen", zegt Ron Akkerman, lid raad van bestuur bij Treant. In 2020 en 2021 was van deze zogenoemde continuïteitsbijdrage wel sprake.

"Er is veel onzekerheid. Er wordt heel veel van onze zorgprofessionals gevraagd. Iedereen doet werkelijk het uiterste", vervolgt Akkerman. "Daarom vind ik het bizar dat van een landelijke regeling vooralsnog geen sprake is en we als ziekenhuisorganisatie met iedere zorgverzekeraar individueel om tafel moeten. Hiermee wordt het financiële risico volledig bij de zorgaanbieders gelegd, is er geen gelijk speelveld en neemt de onzekerheid alleen maar toe."

"De zorg spant zich maximaal in om coronazorg te bieden. Dit gaat ten koste van reguliere zorg. Over een paar weken breekt het nieuwe jaar aan en iedereen kan zien dat we ook dan nog volop coronazorg zullen verlenen. Als verzekeraars hun verantwoordelijkheid niet snel nemen, komen onze patiënten en medewerkers in de kou te staan."

Ook nog geen contracten bij Isala

Ook Isala, waar het Diaconessenhuis in Meppel onder valt, heeft volgens RTV Oost nog helemaal geen zorgcontracten gesloten. "Wij maken ons zorgen over het tempo, inzet en dus voortgang van de onderhandelingen. Met sommige verzekeraars verwachten wij niet op korte termijn tot een bevredigend resultaat te zullen komen", zegt een woordvoerder.