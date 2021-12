Nieuwe fietsroute van Bergen-Belsen naar Westerbork

Het had een grote reünie moeten worden met alle deelnemers van Terug naar Westerbork. Maar dat zat er niet in. Daarom werd in een klein gezelschap bij het voormalige herinneringscentrum de fietstocht gepresenteerd.

"We zijn hartstikke trots", vertelt een glunderende Henk Emmens namens het bestuur van Terug naar Westerbork. "Het is een afronding van jarenlang werk en onze inspanning voor het bestuur."

Lesmateriaal

De stichting zet zich in om nieuwe generaties kennis te laten maken met de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Onder meer met lesmateriaal voor mbo-scholen.

Afgelopen augustus vertrokken ruim vijftig studenten uit Duitsland en Nederland naar Auschwitz. Vanaf daar fietsten ze in etappes terug naar Westerbork. Een tocht van zo'n 850 kilometer. Onderweg bezochten ze gedenkplaatsen uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder voormalig concentratiekamp Bergen-Belsen en Gedankstätte Esterwegen. Een indrukwekkende tocht die bij de deelnemers blijvende herinneringen achterlieten.

Route van de spoorlijn

Nu lanceert de stichting dus een deel van de route als fietstocht: van Bergen-Belsen naar Westerbork. "De tocht volgt precies de route van de spoorlijn", vertelt Emmens. "Daar kiezen we specifiek voor zodat impact van alle transporten nog duidelijker naar voren komt. De route is te volgen via een app, waarin meer achtergrondinformatie staat over de oorlog, maar ook tips over bijvoorbeeld slaapgelegenheden.

Met de lancering van de fietsroute komt ook een einde aan de inspanningen van het huidige bestuur. "Het is tijd om onze taken over te geven. Het liefst aan de jonge generatie", zegt Emmens. Inmiddels hebben al twee deelnemers van de fietstocht zich gemeld om het bestuur aan te vullen.

Lees ook: