Indonesische studenten beginnen aan stage bij Zorggroep Drenthe

In Indonesië is een groot overschot van zorgpersoneel, terwijl er in Nederland juist een tekort is aan medewerkers. Een baan vinden in hun thuisland is voor de studenten lastig, maar in Drenthe is hun hulp meer dan welkom. Daarvoor moeten ze zich wel laten bijscholen: hun Indonesische diploma voldoet niet aan de eisen hier.

Warm aankleden

Studente Weni Lestari deed eerder een opleiding tot verpleegkundige in haar geboorteland. Na vier jaar studenten en stagelopen lukte het haar niet om aan een fatsoenlijke baan te komen. De stage in Nederland bevalt haar tot nu toe goed. "Het is erg leuk hier, maar wel anders dan in Indonesië. We hebben wel wat verzorgingstehuizen, maar de meeste ouderen blijven bij hun familie wonen. En het is hier heel koud, dus ik moet me warm aankleden", zegt Lestari.

Geroutineerd strijkt ze de lakens glad van het bed van een bewoner van woonzorgcentrum de Symphonie in Eelde. Even wennen is het wel voor haar, al ligt dat niet aan de taal. De studenten hebben in Indonesië eerst Nederlands geleerd voordat ze hier naartoe kwamen. Belangrijk, want niet alle bewoners van de zorgcentra kunnen Engels. In de Symphonie wonen bovendien dementerende ouderen, wat de omgang op voorhand nog wat lastiger maakt.

Begeleider Pon Soediredjo geniet van de aanwezigheid van de Indonesische studenten. Ze burgeren volgens haar al goed in bij de zorggroep en ook de bewoners lijken het leuk te vinden dat ze er zijn. "Ik zie vaak dat de bewoners hun duim opsteken als de stagiaires iets voor hen hebben gedaan, dus het bevalt. Ze werken enorm hard en zijn erg leergierig", zegt Soediredjo.

De studenten doen bijna alles wat de reguliere verplegers in de woonzorgcentra ook doen. Ze verschonen de bedden, geven de bewoners te eten en helpen hen met wassen en aankleden. Alleen bijvoorbeeld het geven van medicijnen gebeurt nog niet. De cultuurverschillen leiden tijdens het werk volgens Soediredjo voor grappige situaties.

"Zo vroeg ik Weni eens om een theekan te halen. Ze knikte en liep weg, maar kwam met niets terug. Toen viel het kwartje: ik moest even vertalen wat een theekan eigenlijk in het Javaans is. Daarna snapte ze het en kwam ze lachend en dansend met de kan terug."

Aan het werk

Zodra ze klaar zijn met hun studie, krijgen de studenten een hbo-diploma dat internationaal wordt erkend. Daardoor kunnen ze, als ze willen, als verpleger aan de slag in Nederland. Daarvoor moeten ze wel een werkvergunning krijgen, maar gezien de tekorten in de zorgsector lijkt dat niet onmogelijk.

In de tussentijd draaien ze gewoon mee in de zorg. Wonen doen ze in appartementen van de zorggroep in Assen en de studenten proberen een sociaal leven op te bouwen. Zo is er al contact gelegd met de Molukse gemeenschap, om te helpen met het vinden van Indonesische producten. Dat helpt bij het acclimatiseren in Nederland en de studenten gaan al regelmatig op onderzoek uit in hun nieuwe woonplaats. "Ik fiets ook erg graag en dat doe ik al veel. Er zijn hier ook Indonesische winkels en restaurants waar ik naartoe kan. Alleen die kou, dat blijft wel een beetje vervelend."

De studenten leren alle facetten van de zorg in het woonzorgcentrum (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

