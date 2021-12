Matchwinner Scholte: 'Dit is een lekker gevoel'

"Heerlijk natuurlijk om zo te scoren. Of ik er nog geloof in had? Op zich wel, want er kan altijd een balletje goed vallen en gelukkig gebeurde dat in een wedstrijd die van onze kant niet goed was", aldus Scholte.

Toch was die wissel, Ben Scholte voor Jeredy Hilterman na zo'n 65 minuten, een merkwaardige. Hilterman had kort daarvoor een bal in zijn gezicht gehad en daardoor een bloedneus opgelopen. Er was ook bloed in zijn shirt gekomen, dus moest hij een nieuw tricot. De nummer 9 van de thuisclub was iets te snel met het shirtje wisselen, want er kwam ook bloed in het nieuwe shirt. En dus moest er een derde aan te pas komen, maar die bleek lastig te vinden. "Ja en ik wilde niet drie minuten met tien man spelen", aldus Lukkien. "Daarom heb ik Jeredy gewisseld, al moet ik zeggen dat ik hem ook niet goed vond spelen. Maar dat gold voor veel meer spelers. Eerlijk gezegd was het een gedrocht van een wedstrijd, die we gelukkig wel winnen."