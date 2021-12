Tanken in Duitsland? Voor bijna heel Drenthe kan het uit

Datajournalist Just Vervaart van Omroep Gelderland zocht uit vanaf waar in Gelderland het de moeite waard is om naar Duitsland te rijden om te tanken. Dezelfde berekeningen liet hij ook los op onze provincie.

36 cent per liter

Omdat we niet in staat zijn om voor iedere auto het bijbehorende verbruik en de rijstijl van de gebruikers een aparte berekening te maken, gaan we uit van een gemiddelde. De berekening is gebaseerd op een auto die op Euro 95 rijdt, met een verbruik van 1 op 15 en een tank van 45 liter. Wil je het voordeel voor jouw situatie weten, moet je zelf de rekenmachine pakken. Hoe groter je tank is, hoe groter de 'winst'. En als je zuiniger rijdt, kun je natuurlijk ook meer besparen.

Een liter benzine in ons land kost gemiddeld 1,98 euro. In Duitsland kun je gemiddeld tanken voor 1,62 euro. Een verschil van 36 cent per liter. Stel dat je je tank van 45 liter helemaal leeg rijdt en met je laatste druppel benzine de auto bij een Duits benzinestation parkeert. Dan tank je voor gemiddeld 72,90 euro. In Nederland kost die 45 liter gemiddeld 89,10 euro. Een verschil van 16,20 euro op een volle tank. Daar kun je wel een paar kauwgomballen voor kopen. Wel moet je even wat tijd vrijmaken om de trip naar de grens te maken. Ook de eventuele extra schade aan het milieu is in deze berekening niet meegenomen.

Hoeveel bespaar jij?

Wat je overhoudt van die volle tank is natuurlijk afhankelijk van je vertrekpunt. Iemand uit Schoonebeek kan bijna de volle mep besparen terwijl iemand uit Borger het al met iets minder moet doen. Op onderstaande kaart is Drenthe in vier vlakken verdeeld. Een klein stukje van onze provincie is zwart gestreept. Vanaf daar is het niet voordeliger om naar Duitsland te rijden.

Vertrek je vanuit het groene gebied, dan bespaar je tot maximaal zo'n 16 euro

Vanuit het oranje gebied kun je tot maximaal zo'n 10 euro besparen

Stap je in de auto in het paarse gedeelte dan bespaar je tussen de 0 en 5 euro

Een grotere kaart vind je hier.

In de gekleurde gebieden kun je met 'winst' tanken in Duitsland (Rechten: Omroep Gelderland / Just Vervaart)

Als je auto op diesel of gas rijdt, is een tripje naar Duitsland de moeite waarschijnlijk niet waard omdat het prijsverschil met Duitsland minder groot is. Al kan het vanuit het grensgebied nog steeds interessant zijn om in Duitsland te tanken.

