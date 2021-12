Natuurgebied Berghuizen: klein maar fijn

"Het heeft een mooi bospad, houtwallen met vegetatie die daar hoort, een plas, een stukje veen en mooie oude boerderijen", somt Tineke Bouwmeester van Natuurmonumenten de pluspunten van het gebied op. "Het oogt authentiek en kleinschalig en er is genoeg bijzonders te vinden."

Plas

In het gebied ligt een meertje, het trekgat van Berghuizen. "Dat is het gevolg van de vervening", legt Bouwmeester uit. "Er was een sloot op aangesloten die gebruikt werd om het veen af te voeren richting de Wold Aa. In de volksmond is dit nog steeds het trekgat van Berghuizen."

Beheer

Fokke Pool is hier geboren en getogen. Hij beheert het gebied voor Natuurmonumenten. "Ik ben nu een beetje aan het afbouwen", vertelt Pool. Hij woont er graag. "Je loopt in het land en denkt op een gegeven moment een blaffende hond te horen. Maar het blijkt een ree met een jong die er snel vandoor gaan." Pal naast de boerderij loopt een reeënwissel en ook allerlei vogels waaronder spechten brengen Fokke regelmatig een bezoek.

Houtwal

Een van de karakteristieke elementen in het landschap is een houtwal. "Daar leven veel autochtone soorten in zoals de wegendoorn. Een bijzondere en zeldzame soort, familie van de vuilboom", vertelt Bouwmeester. "Dit is een Gelderse roos met die mooie rode bessen. Als je geluk hebt, zit er een pestvogel op die bessen. Daar zijn ze namelijk verzot op." Houtwallen werden gebruikt voor geriefhout, als hout voor de kachel of timmerhout. De strubben of stobben staan er nog.

Trilveen

Een uniek stukje in Berghuizen is het trilveen. "Deze laag is misschien zeventig, tachtig centimeter en drijft op slib", aldus Bouwmeester. Er staan allerlei plantjes die zich juist hier thuis voelen zoals wateraardbei, holpijp en meerdere zeggesoorten.

