Drenten in Abu Dhabi: 'Van deze apotheose droomt iedereen'

De spanning is dit weekend om te snijden in Abu Dhabi. Verslaat Max Verstappen Lewis Hamilton en is hij daarmee de nieuwe wereldkampioen? Half Drenthe zit morgenmiddag aan de buis gekluisterd, maar Jolanda en Frank Blokzijl uit Hoogeveen niet. Zij zitten op de tribunes van het Yas Marina Circuit.

"Ik voel de spanning al in mijn lijf", lacht Jolanda, vlak voor het opstijgen vanaf Schiphol. "Ik heb er ontzettend veel zin in. Dit is de apotheose waar iedereen van droomt. Ik denk dat de race een gevecht op de baan wordt tussen Verstappen en Hamilton. Hopelijk wordt het een eerlijke strijd. Dan kan het alle kanten opgaan.

Twee coureurs, evenveel punten en nog slechts een wedstrijd te rijden. Spannender kan het haast niet. Duizenden Nederlanders zijn naar Abu Dhabi afgereisd om Verstappen als eerste Nederlander wereldkampioen in de Formule 1 te zien worden.

Passie voor Max

"Het is het fanatisme van Max. Hoe hij racet, daarmee zet hij Nederland op de kaart. Hij is jong, fanatiek en het is een genot om naar hem te kijken. Max knokt ervoor en presteert ook echt iets. Hij heeft van Formule 1 een van de populairste sporten in Nederland gemaakt", zijn moeder en zoon het eens.

Op Schiphol zijn zij niet de enige fans. Er is meer oranje te zien bij de incheckbalie op Schiphol. "De grondstewardessen moesten al lachen. 'Gaan jullie ook naar Abu Dhabi?' Ze hebben al veel fans zien passeren", vertelt Jolanda.

In totaal zitten er zo'n vijfduizend Hollanders rondom het circuit. De Blokzijls natuurlijk, net als de rest, in het oranje. Maar honderd procent vertrouwen in een goede afloop? Dat hebben ze niet.

Spanning

"Tijdens de eerste trainingen deed Max het goed. Maar het is afwachten met wat voor trucs Mercedes komt. Hamilton kan nog een motor wisselen, zoals hij enkele races geleden ook deed. Dan wordt hij vijf plekken teruggezet op de grid, maar die nieuwe motoren zijn zo snel. We moeten het afwachten." Met een knipoog: "Misschien kan Max zijn teamgenoot Perez hem een tikkie geven."

Eindigt Verstappen voor Hamilton, dan is de Nederlander wereldkampioen. "Dan wordt het een groot feest in Abu Dhabi. Mocht hij tweede worden, dan is het alsnog top. Hamilton is gewoon een goede coureur, dat bewijst elke keer weer.

