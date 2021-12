En zo staat het 1-1 in de El Azzouzi-broederstrijd

Uiteraard baalde de jongste van de twee. Zijn FC Dordrecht, hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie, kent een moeilijk seizoen en na forse nederlagen in de afgelopen vier weken hielden de Schapenkoppen lang stand in Emmen. "We stonden verdedigend goed, maar helaas scoren ze in blessuretijd alsnog de winnende. Dat is zwaar kloten natuurlijk."

Op het moment van de treffer van Ben Scholte zat Oussama al in pak in de business-ruimte van het stadion. "Waarom ik in de rust gewisseld ben? Dat moet je de trainer vragen. Ik had natuurlijk geel op zak, maar vond verder dat ik wel ok speelde." Toen hij onder de douche stond hoorde hij dat Dordrecht op voorsprong kwam. "Daarna zag ik dat we met heel veel moeite nog een overwinning eruit sleepten dankzij die late goal van Ben. Maar wat hebben we het ons zelf moeilijk gemaakt."

Meer over FC Emmen - FC Dordrecht: