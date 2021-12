Drie Drenten overleden aan corona en 356 nieuwe besmettingen

Het gemiddelde aantal besmettingen per dag ligt momenteel in onze provincie op 413. Daar zit het aantal van vandaag dus flink onder. Ook ligt het aantal besmettingen fors lager dan gisteren, toen het RIVM 438 nieuwe positieve tests registreerde.

De overleden coronapatiënten komen uit de gemeenten Emmen, Assen en Borger-Odoorn. De mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis komen uit de gemeenten Emmen, De Wolden, Noordenveld en Tynaarlo.

De meeste nieuwe besmettingen werden, zoals vrijwel altijd, geregistreerd in de gemeente Emmen. Dat zijn er 64. Emmen wordt gevolgd door Hoogeveen (55), Meppel (52) en Assen (41). In de acht andere gemeenten liggen de aantallen veel lager.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 11-12-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2321 (+14) 9 21 Assen 6797 (+41) 81 23 (+1) Borger-Odoorn 2623 (+19) 37 21 (+1) Coevorden 4671 (+16) 66 35 Emmen 14527 (+64) 220 (+1) 90 (+1) Hoogeveen 7674 (+55) 91 43 Meppel 4024 (+52) 39 37 Midden-Drenthe 3465 (+26) 44 32 Noordenveld 3099 (+19) 40 (+1) 27 Tynaarlo 2889 (+12) 30 (+1) 26 Westerveld 1859 (+15) 22 23 De Wolden 3262 (+19) 43 (+1) 28 Onbekend 230 (+4) 0 0

Opnieuw minder dan 20.000 besmettingen

Landelijk zijn er voor de vijfde dag op rij minder dan 20.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Het RIVM registreerde tussen gister- en vanochtend 10 uur 17.828 positieve coronatests.

Dat aantal ligt onder het weekgemiddelde. In totaal werden er in zeven dagen 135.304 coronagevallen geregistreerd, gemiddeld 19.329 per dag. Ten opzichte van gisteren kregen iets meer mensen een positieve testuitslag, toen telde het RIVM er na correctie 17.526.

Het afgelopen etmaal stierven zeventig coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting. Daarmee komt het totaal aantal sterfgevallen in een week tijd op 433. Dat aantal loopt al een aantal weken op. Vorige week waren er in totaal 370 doden, daarvoor 317 en nog een week eerder 230. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil overigens niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden.

Het totale aantal doden door het coronavirus kwam gisteren boven de 20.000. Sinds het begin van de epidemie, in februari vorig jaar, zijn minstens 20.095 mensen door toedoen van het virus overleden. Het werkelijke aantal ligt hoger.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal weer iets verminderd. In de ziekenhuizen bevinden vandaag in totaal 2.743 coronapatiënten. Momenteel behandelen intensive cares 634 mensen met Covid-19. Op de verpleegafdelingen liggen 2109 patiënten met de longaandoening, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren lagen er in totaal 2783 mensen in de ziekenhuizen met Covid-19.

Op de verpleegafdelingen liggen zaterdag 39 coronapatiënten minder dan gisteren. Op de ic's ligt er één patiënt minder.

Het afgelopen etmaal zijn er 342 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen, dat zijn er iets meer dan gisteren.