Nieuwe burgemeester De Wolden wil snel 'meedoen'

Maar misschien wel typerend: het is een huurhuis, om daarna op zoek te gaan naar een definitieve plek. "Een springplank, om zo snel mogelijk in de gemeenschap terecht te komen", noemt ze het zelf in het RTV Drenthe-programma Cassata. Dus direct meedoen, om daarna verder in te burgeren.

Eerste keer burgemeester

Het wordt op meerdere manieren wennen, want het is voor Nieuwenhuizen de eerste baan als burgemeester. Al heeft ze in Zuid-Holland wel ervaring opgedaan als wethouder. "Wat ik heel erg leuk vind aan het lokale bestuur, ook als wethouder, is dat je echt heel dicht bij inwoners staat en het verschil kunt maken. En dat is exact ook wat ik leuk vindt aan het burgemeesterschap."

Dicht bij de inwoners staan wil de kersverse burgemeester ook in de praktijk gaan brengen. "Ik wil een burgemeester zijn die heel toegankelijk en benaderbaar is, er is voor de inwoners op het moment dat het ertoe doet."

Als ze opsomt wat haar aanspreekt in De Wolden, valt het woord 'mooi' erg vaak. "De hele verschillende dorpen, met hun eigen DNA, in combinatie met dat hele mooie buitengebied. Van meet af aan is dat zeker iets wat mij aantrekt."

Nieuw gebied, maar toch niet

Nieuwenhuizen laat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk achter zich, waar ze wethouder was. Een heel ander gebied, hoewel: ook daar veel buitengebied. Maar ze is geen vreemde in het Noorden: ze studeerde jaren in Groningen, net als haar twee kinderen - en ze was getrouwd met een Fries.

Ze moest in haar vorige werk wel even uitleggen waar De Wolden lag. "Ja, dat moest ik wel even uitleggen. Maar als je de plaatsnamen noemt kennen ze het wel. Tussen Meppel en Hoogeveen heb ik gezegd."

Onderworpen aan een quiz blijkt Nieuwenhuizen goed beslagen ten ijs te komen. Over de datum van het ontstaan van De Wolden hoeft ze niet na te denken: "1998". Ruinerwold, Ruinen, De Wijk en Zuidwolde fuseerden toen tot De Wolden. En ook die vier namen kwamen vlotjes. En dat toenmalig burgemeester Sjoerd Kremer daar het initiatief voor nam is ook niks nieuws voor haar. Alleen kennismaken met Mrgreet Moret-Wessels Boer - de grootste particuliere grootgrondbezitter van Nederland - moet nog gebeuren. Maar de conclusie moet zijn dat de nieuwe burgemeester behoorlijk voorbereid aan haar nieuwe taak begint.