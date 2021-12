Inhaalslag boosterprik met XXL-locaties en hulp van militairen

De militairen gaan niet zelf vaccineren. "Ze komen helpen bij het registratie- en administratieproces. Zij controleren de legitimatie van bezoekers van de priklocaties en of ze juist in de systemen staan. Nadat ze de boosterprik hebben gehad, zorgen de militairen er ook voor dat dát goed in het systeem komt", legt Feenstra uit.

Drenthe is, net als de rest van Nederland, bezig aan een inhaalslag met de boostercampagne. Waar demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge een paar weken geleden zei dat de Nederlandse prikcampagne "op stoom kwam" bleek ons land in vergelijking met andere landen erg traag te zijn, terwijl veel mensen erom zitten te springen.

Zestien prikstraten

In onze provincie kan het vanaf nu in ieder geval een stuk sneller gaan, want 'we' hebben twee extra grote priklocaties. In Emmen en Assen werden gisteren XXL-priklocaties van de GGD in gebruik genomen. In De Bonte Wever in Assen zijn in totaal zestien prikstraten. Daarvan zijn er momenteel tien open, maar binnenkort draaien ze alle zestien, vertelt Feenstra. "De animo voor de boosterprik is groot", merkt de GGD-manager.

Inmiddels zijn mensen die geboren zijn in de jaren 1953 en 1954 aan de beurt om online een afspraak te maken. Feenstra: "Voor het eind van het jaar moeten alle 60-plussers in ons land de gelegenheid hebben gehad om een prik te halen. We zijn er klaar voor in Drenthe."

Tempo omhoog

Momenteel worden 140 prikken per prikstraat per dag gezet. Als de jongere generaties aan de beurt zijn, gaat het nog iets sneller, legt ze uit. "Dan zijn het ruim 150 prikken per dag per prikstraat."

Lees ook: