'Wo sind die Holländer' op de kerstmarkt in Duitsland?

Overal in de straten van de kerstmarkt lopen bezoekers netjes met een speciaal FFP2-mondkapje. Voor de horecakraampjes en het reuzenrad gelden aanvullende maatregelen volgens het 2G-plusbeleid. Een volledig vaccinatiebewijs met een boosterprik of een negatieve testuitslag van hoogstens een dag oud; dat heb je nodig voor een glaasje Glühwein, een Bratwurst of een rondje in het reuzenrad.

Minder bezoekers uit zowel Duitsland als Nederland

Vorig jaar kon het hele evenement door de lockdown niet doorgaan. Marktmeester Ansgar Limbeck is blij dat het nu wel weer kan, maar ziet minder bezoekers dan bij een normale editie: "In 2019 hebben we in vier weken op de kerstmarkt 370.000 bezoekers geteld. Dat gaan we dit jaar niet halen."

Door de coronamaatregelen blijven veel mensen thuis, zowel Duitsers als Nederlanders. "Veel mensen hebben ontzag voor corona. Niet iedereen heeft er een vaccinatie of een extra test voor over", denkt Limbeck. "Toch is het niet leeg. De laatste jaren voor corona waren we misschien wat verwend met de grote bezoekersaantallen. Dan stonden alle straten bomvol. Nu loopt het wel door. Er heerst een leuke sfeer."

Voor een rondje in het reuzenrad geldt het 2G-plusbeleid (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Jeroen Wever uit Stadskanaal durft het aan met zijn gezin: "In Nederland is alles om vijf uur dicht en als je na werktijd nog iets leuks wil doen, is dit wel een optie. Als je nou naar de stad Groningen rijdt of hierheen, hett is even ver. We hebben een speciaal mondkapje mee en alle andere bewijzen." Het valt hem op dat de bezoekers zich goed aan de regels houden. "Alle mensen lopen netjes met zo'n mondkapje op en houden goed afstand van elkaar. Het voelt veilig om hier rond te lopen."

'Wo sind die Holländer?'

Marktmeester Limbeck laat weten dat de Nederlanders toch wel gemist worden: "Wo sind die Holländer? Dat is een goede vraag. We zouden graag meer Nederlanders verwelkomen. We weten dat onze kerstmarkt populair is bij jullie. Normaal gesproken komt een derde van de bezoekers uit Nederland en twee derde uit Duitsland. We missen dus ook de Nederlanders."

Ook de ondernemers missen de volle straten met bezoekers. Axel Wilken heeft een grote horecakraam en verkoopt dit jaar een stuk minder Glühwein en warme chocolademelk. "De zaken gaan dit jaar niet zo goed. Bij het 2G-beleid zaten we op de helft van ons normale inkomen, dat was nog te overzien. Nu met 2G-plus draaien we nog maar een kwart van de omzet", vertelt Wilken.

Door de aangescherpte coronaregels in Duitsland zijn de kerstmarkten van Leer en Oldenburg eerder deze maand al gesloten. In Meppen gaat het in ieder geval tot en met Kerst door.

Lees ook: