Superzaterdag: 1680 kratten met levensmiddelen voor Drentse voedselbanken

"Erg gul en vrijgevig", zo noemt Hermiene ten Berge van de Voedselbank Noordenveld het winkelend publiek dat ze vandaag tegenkwam. In de zes winkels in Roden, Nieuw-Roden, Norg en Peize werden 221 kratten met levensmiddelen opgehaald. "Als je ziet wat er staat: niet normaal, heel royaal." Het enige is dat alles nu in het depot nog moet worden uitgepakt en geordend. "Maar dat gaat wel lukken."

'Dit is waar we verlet van hebben'

Ook in Beilen en Westerveld was sprake van een succesvolle actie. In totaal werden in Westerveld bij vier winkels 147 kratten en een fors geldbedrag opgehaald. Voor de Voedselbank Beilen werden 84 kratten en vijftig pakken met maandverband ingezameld.

In Assen konden producten bij de voedselbank zelf worden ingeleverd. Daarnaast werd nog geflyerd bij één winkel. In totaal leverde de Asser actie zo'n honderd kratten op. Traditiegetrouw flyeren de Lions voor de voedselbank in Assen, maar door de coronamaatregelen hebben zij besloten om dat dit voorjaar pas te doen, als de regels wat versoepeld zijn.

"Dit is echt waar we verlet van hebben", zegt Tjikke van Urk van de Voedselbank Meppel. Ze is echt super blij met de opbrengst van 237 kratten in Meppel. Het zijn echt producten die we heel goed kunnen gebruiken en kunnen uitdelen. In Meppel werd geflyerd door de Lions die bij vier winkels stonden.

'Tot de Pinksteren vooruit'

In Hoogeveen werd bij zestien winkels geflyerd door de vrijwilligers van de kerken, door de Soroptimisten en de Rotary. De opbrengst: 561 kratten en dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Voorzitter Henk Brouwer van de Hoogeveense voedselbank is er heel tevreden mee. Hij had niet verwacht dat er dit jaar net zo gul gegeven zou worden als vorig jaar.

De voedselbank heeft de hele dag met acht mensen geprobeerd om de stroom levensmiddelen in de opslagruimte te ordenen, maar dat is volgens Brouwer niet helemaal gelukt. "Volgende week verder en met deze hoeveelheid kan de voedselbank in tot de Pinsteren vooruit", aldus Brouwer.

'Beter dan vorig jaar'

Voorzitter Ton Sleeking van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe is blij met alle producten die vandaag zijn aangeleverd. Hij noemt de actie die bij verschillende supermarkten in Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden is gehouden zeer succesvol. De voorlopige opbrengst bedraagt zo'n tachtig kratten.

"Super, beter dan vorig jaar." Coördinator Jakob van der Heide van de voedselbank in Gieten is maar wat blij met de opbrengst van vandaag: 250 kratten zijn er opgehaald in winkels in Gieten, Zuidlaren, Paterswolde en Vries.

Flyeraars

Het flyeren bij de supermarkten gebeurde door vrijwilligers van de voedselbanken en leden van verschillende serviceclubs. In Hoogeveen door de Rotary en de Soroptimisten en in Aa en Hunze door Lionsclub de Hondsrug. De meesten van hen stonden een paar uur bij een supermarkt en werden vervolgens afgewisseld door een collega. Verscheidenen van hen maakten mee dat mensen met volle boodschappenkarren aan kwamen lopen en alles doneerden.

Producten

De voedselbanken gebruiken de producten die zijn ingezameld om hun voorraden aan te vullen, zodat zij hun cliënten ook volgend jaar weer van basisproducten zoals rijst, pasta, koffie, olie en verzorgingsproducten kunnen voorzien. In onze provincie zijn vier voedselbanken actief. Gezamenlijk geven ze ruim 3200 mensen wekelijks of tweewekelijks een pakket. Iedere organisatie heeft een centrale vestiging met daarnaast een aantal uitgiftepunten.

Vandaag niet naar de supermarkt geweest of de inzamelaars misgelopen? Je kunt alsnog je bijdrage leveren! Soneren voor de voedselbanken in Drenthe kan nog tot 24 december via www.rtvdrenthe.nl/voedselbank.

Lees ook: