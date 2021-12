Hurry-Up niet goed genoeg tegen Aalsmeer: 'Heel lastig de Final4 te halen'

Twee weken geleden was Hurry-Up in Zwartemeer nog te sterk voor koploper LIONS (31-27). Na de nederlaag van vorige week in België tegen Tongeren (33-30) heeft de formatie van Fiege het vanavond tegen Aalsmeer opnieuw niet gered.

In de openingsfase stuitte Hurry-Up keer op keer op oud-speler René de Knegt. De goalie van Aalsmeer presteerde het zelfs om drie keer op rij een één-op-éénkans te stoppen. Na 11-14 bij rust liep Aalsmeer verder uit.

"Dit is vervelend en teleurstellend. We hebben gekeken naar twee ploegen die niet top waren en een scheidsrechterskoppel dat nog slechter was", vertelt Fiege. "Een geïrriteerde wedstrijd, kun je wel zeggen." De Belgische scheidsrechters hadden in het uur in Zwartemeer te weinig grip op het BENE-Leagueduel.

Na 12-17 zorgden René Jaspers, drie keer achter elkaar, en Kroatische doelman Boris Tot voor een beetje hoop. Na 17-20 kwam Hurry-Up weer te kort. Vooral in balbezit maakten de Zwartemeerders veel fouten. "Het is heel lastig de Final4 te halen", biecht Fiege na de nederlaag op.

Jonge jongens

Hurry-Up blijft steken op een plaats in het rechterrijtje van de BENE-League. "We gaan natuurlijk door en dan focussen op de beker en het Nederlands kampioenschap. Genoeg om naar te streven. Bijvoorbeeld ook jonge jongens speeltijd geven en laten doorstromen."