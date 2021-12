DOS'46 wint 'lelijk' bij Groen Geel

DOS'46 boekte gisteravond de tweede zege op rij in poule B van de Korfbal League. Na de overwinning bij Oost-Arnhemn vorige week bleken de Nijeveners in de vierde wedstrijd van het seizoen te sterk voor Groen Geel. In Wormer werd het 22-24.

"Een lelijke wedstrijd", zo oordeelde Max Malestein. De routinier aan de kant van de Nijeveners, al is de topschutter pas 25 jaar, was vooral kritisch op zichzelf. "Ik verzuim gewoon het team te belonen. Zij werkten keihard, bleven continu op zoek naar mij, maar ik schoot veel te weinig raak. Mede daardoor wordt het een vechtwedstrijd. We hadden graag een dynamisch potje op de mat gelegd, maar dat kwam er niet van. Al moet ik zeggen dat ons dat in deze fase niet zoveel uitmaakt. Wij willen ons zo snel mogelijk veilig spelen en dus telde vanavond alleen de winst."

DOS'46 klimt naar belangrijke plek 3

Om snel veilig te zijn moet DOS'46 bij de beste 3 eindigen in poule B. En op die plek staat de formatie van Edwin Bouwman nu ook, met 4 punten uit 4 duels (net als TOP, de tegenstander in Nijeveen volgende week). DVO is koploper met 8 punten uit 4 wedstrijden en dan volgt PKC met 6 uit 4.

Lang wachten op Malestein

DOS'46 kende een pikstart in Wormer dankzij Christian Dekkers (0-2), maar omdat het tweede aanvalsvak van de Nijeveners in het begin maar moeizaam tot scoren kwam was die voorsprong snel verdwenen. Groen Geel ging erop en erover en vooral dankzij Lisanne de Bruin en Scott de Decker keek DOS'46 na een kwartier spelen tegen een 8-4 achterstand aan. Frieswijk, Dekkers en een vrije worp van Lap brachten de gasten terug tot 8-7, waarna eindelijk Malestein de korf wist te vinden. Zijn 18e worp betekende de 8-8, waarna DOS'46 het heft in handen nam tot de pauze. Die werd bereikt met 12-15. Topschutters aan DOS-zijde in de eerste helft waren Dekkers (5), Veldhuizen (4) en Malestein (3).

Niet zakelijk

Na rust leek DOS'46 het duel redelijk simpel uit te spelen. Door onder andere Dekkers (met zijn zesde van de avond), Malestein met twee treffers (in totaal dus 5) en nog eentje van Veldhuizen (ook 5) liepen de gasten uit naar 14-20. Toen ook Fardau de Boer ging scoren en er meer variatie in het aanvalsspel van DOS'46 kwam leek een grote score in de maak, maar zover kwam het niet. Integendeel. DOS'46 werd slordiger, vergat zakelijk te spelen én zag daardoor Groen Geel nog sterk terugkomen. Bij 22-23 was er nog een sprankje hoop bij de club uit de Zaanstreek, maar was de tijd tekort voor de thuisploeg. De Boer zorgde vanaf de stip voor de 22-24 eindstand.