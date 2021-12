Bijzonder orgel in de kerk bij Berghuizen

De kerk dateert uit 1875. "Het orgel komt hier niet vandaan oorspronkelijk", vertelt organist Jannes Koetsier. "Dat is in 1743 gebouwd in Noord-Holland, daarna is het nog een keer verhuisd en ruim honderd jaar later rond 1880 met de boot hiernaartoe gekomen."

Muziek

Het orgel ziet er indrukwekkend uit met een dieprode kleur en tientallen houten registerknoppen. "Dit zijn allemaal verschillende pijpen", legt de organist uit. "Het orgel ziet helemaal vol met pijpen." Afhankelijk van welke je uittrekt, klinkt het geluid anders. Zitten ze allemaal dicht, dan komt er geen enkel geluid uit.

Lucht

Vroeger was mankracht nodig om geluid uit het orgel te krijgen. Een orgeltrapper voorzag het orgel constant van lucht met behulp van blaasbalgen. Daar is achter het orgel tegenwoordig niets meer van te zien. De blaasbalg is er nog, maar de mannen zijn vervangen door een motor.

Slotakkoord

Koetsier laat horen hoe het orgel klinkt wanneer verschillende registerknoppen uitgetrokken zijn. Dan trekt hij alle pijpen open en 'gaan alle registers open'. De uitdrukking is afkomstig uit de orgelwereld en betekent letterlijk betekent dat alle registerknoppen worden opengetrokken zodat het orgel op volle kracht speelt.

