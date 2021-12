Drentse fans vieren wereldtitel Max Verstappen: 'Gebeden en gevloekt'

Onder hen Frank en Jolanda Blokzijl uit Hoogeveen. Zij waren er niet alleen bij in Abu Dhabi, ze hadden ook nog eens goede plekken. "Wij hadden echt de perfecte plekken. We zaten in de perfecte bocht. Precies voor ons haalde Max Lewis in. Toen ging het dak er natuurlijk af", vertellen ze.

Maar het was niet de hele tijd feest in de Verenigde Arabische Emiraten voor de Oranjefans. "We waren het eerste deel van de race een beetje chagrijnig. Het zag er niet heel goed uit op dat moment", vertelt Frank. "Maar toen kwam die safety car..." Dat moment was voor veel Max-fans in Abu Dhabi al reden tot feest, vertelt Frank, maar het tweetal zelf rekende zich nog niet rijk. "Toen gingen alle oranjefans al juichen, maar het duurde wel lang voor de safety car weer wegging, dus wij zaten nog wat in spanning."

En toen kwam die inhaalactie en ging Verstappen als eerste over de finish. "Ja toen was het één groot feest. Iedereen gaf elkaar high fives en iedereen was aan het juichen. Dat was fantastisch." Of de familie Blokzijl het succes van de Nederlander vanavond nog even gaat vieren, weten ze niet zeker. "We gaan nu eerst even eten, maar er is wel een groot festival georganiseerd waar Martin Garrix optreedt. Misschien gaan we nog wel even feesten."

Lammie Mulder-Hoenderken is groot fan van Max Verstappen (Rechten: RTV Drenthe / Vera Beuke)

Lammie

Het feest blijft niet beperkt tot Abu Dhabi. Ook in Drenthe was het feest. Onder meer bij onze eigen superfan Lammie Mulder-Hoenderken uit Annen. "Ik ben heel gelukkig en blij dat Max kampioen geworden is', zegt ze. "Het was heel spannend. Hij stond een hele poos tweede, dus ik dacht hij wordt toch geen kampioen. Toen heb ik even gebeden en gevloekt." De hoop dat Verstappen kampioen zou worden, verloor ze nooit echt. "Nee, natuurlijk niet. Wat denk je?"

Feest in Drenthe

Ook op andere plekken in Drenthe werd blij gereageerd op de zege van Verstappen. In Klazienaveen gingen tientallen fans de straat op met fakkels. Ook reden auto's door de straten met Nederlandse en oranjevlaggen uit het raam. Ook hingen sommige F1-fans de vlag uit.

Bij Pand 17 kwamen fans bijeen om de race samen te kijken. Ook daar werd uitgebreid gefeest nadat de geblokte vlag viel in de Verenigde Arabische Emiraten.

Verstappenfans vieren feest in Klazienaveen (Rechten: Persbureau Meter)

