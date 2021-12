Tom Hendrikse na EK cross: Ik zat te hoog in m'n ademhaling

Tom Hendrikse is bij het Europees kampioenschap veldlopen in Dublin op de 41e plaats gefinisht. De 23-jarige Assenaar liep de cross over tien kilometer in 32 minuten en 5 seconden.

De Europese titel ging naar de 21-jarige Noor Jakob Ingebrigtsen. Hij finishte in 30 minuten en 15 seconden.

"Na m'n goede Warandeloop had ik aardige verwachtingen. Maar al snel merkte ik dat ik vrij hoog in m'n ademhaling zat. Soms kun je daar doorheen lopen. Maar dat lukte vandaag niet. Ik had anders misschien een paar plaatsen hoger kunnen eindigen. Maar dat wilde m'n lichaam vandaag niet", laat Hendrikse na afloop weten.

Het was voor de 23-jarige Drent z'n derde EK. In 2017 maakte hij z'n debuut op het EK baan in Grosseto op de 10.000 meter. Een jaar later volgde het EK cross in Tilburg. En de editie in Ierland, van vandaag, was z'n EK-debuut bij de senioren.

Mads Meijer uit Meppel

De 18-jarige Mads Meijer uit Meppel finishte op de 54e plaats in de categorie onder de 20 jaar. Hij had 19 minuten en 28 seconden nodig voor zijn cross over zes kilometer. De overwinning in de U20 categorie ging naar de 17-jarige Deen Axel Vang Christensen. Hij was met 17 minuten en 53 seconden dik anderhalve minuut sneller dan Meijer.

