De week van Drenthe: mondkapje gedragen door gravin Eloise en een bijzondere sporthal

De week begon met de steeds veranderende maatregelen op basisscholen. Sinds maandag moeten kinderen in de groepen zes tot en met acht een zelftest doen. En iedere keer weer nieuwe maatregelen doen het vertrouwen niet goed, zegt Jan Scholte Albers van Stichting Talent Westerveld. "Warrig is het. Niemand begrijpt het nog."

Eloise

Door het coronavirus zijn mondkapjes niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Gravin Eloise van Oranje is er uiteraard ook mee gespot. Maar zij draagt een bijzonder exemplaar, die gemaakt is door Harmtje Dilling uit Rolde. Zij maakt de mondmaskers voor de webshop van haar kleindochters. "Daar was ik wel trots op", zegt Harmtje Dilling. "Dat iets wat uit mijn handen komt de hele wereld over gaat en dat zij het ook nog draagt. Ik ben nogal koninklijk gezind dus ik vind dat wel heel leuk."

Subsidie

De provincie Drenthe gaat mensen die een nieuwbouwproject willen starten, helpen met een startsubsidie van 5000 euro per project. "Het is best complex, Je hebt te maken met bestemmingsplannen, verandering in kosten en bouwprocedures", zegt Anne van der Wiel van de provincie. "Particulieren kunnen zich daarop verkijken."

De Wessels Boerhal in Zuidwolde gaat binnenkort tegen de vlakte. En om te zorgen dat inwoners van het dorp wel binnen kunnen blijven sporten, wordt er hard gewerkt aan een tijdelijke blaashal. "Het is een splinternieuwe hal, een groot gebouw. Die is in drie dagen uit de grond gestampt", vertelt projectleider Pascal Schrik van gemeente De Wolden. Het is de bedoeling dat de nieuwe sporthal in 2023 klaar is. Begin volgend jaar moet er in de blaashal gesport kunnen worden.

Stagiaires

Zorggroep Drenthe kent sinds kort veertig stagiaires uit Indonesië. Zij moeten helpen het nijpende tekort aan medewerkers in de Nederlandse zorgwereld op te lossen. "Het is erg leuk hier, maar wel anders dan in Indonesië. We hebben wel wat verzorgingstehuizen, maar de meeste ouderen blijven bij hun familie wonen. En het is hier heel koud, dus ik moet me warm aankleden", zegt student Weni Lestari. Het project loopt de komende vier jaar.

