Kerstmarkt Orvelte kon wel doorgaan: 'Hier doe je het voor'

"We wilden de markt hier eigenlijk door het hele dorp heen houden, maar de kramen staan nu op een centrale plek. Daardoor kunnen we gemakkelijk de QR-controle doen en ons aan de maatregelen voor evenementen houden", zegt Manuela Huisman van de Orvelter kerstmarkt.

De markt een stukje compacter maken, was geen heel ingewikkelde voor de marktorganisatie. "Het terrein was al omheind omdat we hier meerdere evenementen hebben gehouden het afgelopen jaar", vertelt Huisman.

Goede sfeer

Lange linten wijzen bezoekers de weg langs de stands. Versierde kerstkransen met klokjes en ballen bungelen aan de afdakjes, engelenbeeldjes van hout, steen en kaarsvet staan in keurige rijtjes opgesteld en stapels kaas en worst liggen klaar om op een borrelplank te belanden. "Even aan de kant alstublieft!", roept een man, die het ezeltje uit de kerststal even de benen laat strekken. Een hele rits kinderen hobbelt er achteraan, bedelend om de teugels eventjes vast te mogen houden.

Huisman kijkt glimlachend in het rond. "Het is een groot succes. We krijgen zo veel positieve reacties en de mensen zijn vrolijk", zegt ze. Gisteren kwamen over de hele dag verdeeld, tussen de 2.000 en 3.000 mensen naar de kerstmarkt volgens Huisman.

Vorig jaar kon de markt door de coronamaatregelen niet doorgaan. Balen voor de organisatie en de standhouders, die stonden te popelen om aan de slag te gaan. Nu was er meer tijd en zijn er meer mogelijkheden om de markt toch op een veilige manier te kunnen organiseren.

Dreigbrieven

Niet iedereen is overigens blij met het doorgaan van de kerstmarkt. Er kwamen ook wat dreigmails binnen bij de organisatie. "Daar was één heel grove mail bij. Die was heel dreigend, maar ik ben wel wat mans. Dus maar weer van je schouder af laten glijden zulke dingen", vertelt ze. "En als er dan zoveel mensen bij zijn die wel enthousiast zijn en alles doen om de markt op te mogen. Daar doen we het voor."