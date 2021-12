'Kampoverlever' Ernst Verduin (94) overleden

Verduin wordt in 1943 samen met zijn zus Wanda opgepakt en opgesloten in concentratiekamp Vught. In september komen ze in doorgangskamp Westerbork terecht voordat de twee worden gedeporteerd naar Auschwitz.

Nadat hij zich uit een rij voor de gaskamer weet te manoeuvreren wordt Verduin tuinman bij het kamp. Later komt hij in de ziekenboeg terecht en doodverklaard door een medegevangene. Als 'dode' overleeft hij de laatste periode in Auschwitz. Vlak voor dat kamp wordt bevrijd, komt Verduin in een dodenmars naar Buchenwald terecht. Daar maakt hij op 11 april 1945 de bevrijding mee.

In 2020 las Verduin een deel van de namen voor van de 102.000 Joden, Roma en Sinti uit Nederland die in de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen.

In 2019 spraken we met Ernst Verduin in het kader van internationale Holocaust Memorial Day. Het ging niet over zijn verhaal, maar juist over het vertellen daarvan. "Het was voor mij een vorm van genoegdoening, maar ook van afreageren", zei hij. "Hoewel ik dat laatste altijd heb ontkend."

Verduin stopte met het vertellen van zijn verhaal. "Ik vind dat ik niet moet wachten tot mensen zeggen: 'Ernst, het gaat niet meer'. Dat moet je voor zijn.

