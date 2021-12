Kinderen maken vrienden en leren over duurzaamheid bij Petje Af

Om kwart over negen vertrok de bus vanuit Coevorden. Bestemming: de haven van Lauwersoog, bovenin Groningen. De tien deelnemers van Petje Af in Coevorden hebben wel vaker uitjes. Vandaag krijgen ze van directeur Albert Keizer een rondleiding bij het bedrijf Next Generation Shipyards, dat schepen bouwt.

Leren over duurzaamheid

Elke vier weken behandelen de coaches van Petje Af met de deelnemers een bepaald thema. Dit blok is dat duurzaamheid. Afgelopen vrijdag werd het efficiënte en duurzame schip de NG Endurance gedoopt en Petje Af kreeg vandaag een rondleiding door het schip.

'Kinderen leren hun eigen talenten kennen'

Bij Petje Af leren de kinderen van alles. Ze melden zich gratis en vrijwillig aan, op voorwaarde dat ze wel elke zondag aanwezig zijn. Locatiemanager Manda Boon: "Kinderen komen hier om vrienden te maken, om zelfvertrouwen te krijgen, maar ook om zichzelf te ontwikkelen en verschillende beroepen te ontdekken. Ze leren hun eigen talenten kennen."

De afdeling in Coevorden is in oktober gestart. In onder meer het Fablab in Coevorden en NEMO in Amsterdam leerden de kinderen over techniek. In het tweede blok over duurzaamheid zijn ze al op bezoek geweest bij het Drents Museum en nu dus in de haven van Lauwersoog.

Nieuwe afdeling in Schoonoord

Momenteel hebben zich tien enthousiaste leerlingen aangemeld, maar er is nog plek voor een paar meer. Daarnaast zoekt Petje Af Coevorden extra coaches: "We willen in het voorjaar graag een afdeling in Schoonoord opstarten. Daarvoor kunnen we nog een paar extra coaches gebruiken", aldus Boon.

De landelijke organisatie Petje Af zet zich in voor 'een samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontdekken én in te zetten voor de toekomst'. De afdeling in Coevorden ontvangt subsidies van onder meer de gemeente Coevorden, het Rudie Zwolsfonds, het Oranjefonds, het Kansfonds en werkt samen met scholen en ondernemers uit de buurt.

Lees ook: