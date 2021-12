Recreanten vakantiepark Meerzicht waarschuwen EuroParcs met lintenactie

Met rood-wit afzetlint markeert een groep recreanten alle noemenswaardige bomen op het park. Aan de dikkere exemplaren hangt een pamflet, met daarop de mededeling dat er bijzondere dieren op het park leven en dat de gemeente toezicht zal houden op de handhaving van regels rondom bomenkap. Een waarschuwing aan EuroParcs.

Verroompottisering

De boodschap van de lintenactie aan de exploitant is duidelijk: wij houden je in de gaten. Een actie die vooral voortkomt uit angst voor wat komen gaat, laat Eric Veenstra weten. Hij treedt op als woordvoerder namens de door de huisjesbezitters in het leven geroepen vereniging Parkbelangen Leekstermeer.

"We zijn met zijn allen bang voor 'verroompotterisering', zoals die nu in heel Nederland plaatsvindt. Net als Roompot, ook een grote eigenaar van vakantieparken, denken we dat EuroParcs allerlei chalets of luxe villa's neer wil zetten en de natuur daarvoor moet wijken. Ten behoeve van vakantiehuizen die als investeringsobject worden gebruikt door rijke beleggers", zegt Veenstra.

Angst voor bomenkap

Vakantiepark Meerzicht ligt pal tegen natuurgebied De Onlanden. Op het park staat een mix van bungalows, stenen vakantiewoningen en houten huisjes aan het water. Het is een camping zoals je die vroeger overal in Nederland tegenkwam: omringd door niets anders dan natuur en zonder al te veel luxe voorzieningen. Verharde voetpaden zijn er nauwelijks, maar dat weerhoudt de recreanten er niet van om elkaar op te zoeken. Bijna iedereen kent elkaar.

Concrete plannen voor het terrein van het vakantiepark aan het Leekstermeer heeft de exploitant nog niet gepresenteerd. Bij de recreanten is dus nog niet bekend of EuroParcs echt zo rigoureus aan het kappen gaat als zij vermoeden. Een voorbarige actie? "Nee, dat vinden wij niet", zegt Veenstra resoluut. "Een boom kun je maar één keer kappen en wij willen dat voor zijn. "

Ecologische waarde

De vrees van de huisjesbezitters komt niet helemaal uit de lucht vallen. EuroParcs kwam eerder negatief in het nieuws vanwege het kappen van bomen zonder vergunning op een camping in het Utrechtse Maarn. Ook op andere pas overgenomen recreatieparken verdwenen bomen ten behoeve van vakantiewoningen, al werden er ook weer bomen aangeplant.

Veenstra: "Zulke bomen hebben alleen niet dezelfde ecologische waarde als de bomen die er al jaren staan. Hier netselden in het verleden zeldzame vogels als de velduil, de buidelmees en verschillende soorten zwaluwen. Die gaan niet perse weer in de nieuwe bomen zitten." Inmiddels heeft Veenstra contact gezocht met de gemeente Noordenveld, met het verzoek een oogje in het zeil te houden zodra EuroParcs aan de slag gaat op de camping.

Aflopende pachtcontracten

Het verdwijnen van natuur is niet de enige zorg die de huisjesbezitters hebben. Er is nog niets duidelijk over de aflopende pachtovereenkomsten. De huisjes zijn eigendom van de recreanten, maar de grond eronder is van EuroParcs en wordt gepacht. Per 1 januari verlopen de pachtcontracten en bij een opzegging zullen de eigenaren mogelijk op den duur geen gebruik meer kunnen maken van hun huisjes.

Voor de meeste recreanten is dat een verschrikking, een aantal van hen komt al tientallen jaren tijdens vakanties en in het weekend naar hun plek op de camping. EuroParcs liet half november weten dat er nog geen beslissing was genomen over de pachtcontracten. Wel is zeker dat de recreanten in ieder geval het komende vakantieseizoen nog in hun huisje kunnen, maar van de exploitant hebben de huisjeseigenaren nog niets gehoord.

De onzekerheid knaagt aan de huisjesbezitters. Veenstra: "Het enige dat sinds de overname bekend werd is veranderd, is dat de vorige eigenaar inmiddels is vertrokken. Verder weten we nog helemaal niets."

