Welk woord wordt het Mooiste Drentse Woord van het Jaar?

Bijna vijfhonderd inzendingen kwamen er bij streektaalorganisatie Huus van de Taol binnen en daar is de organisatie heel blij mee.

Recordaantal inzendingen

"Dizze verkiezing gef oes vanzölf de meugelijkheid um de riekdom van oeze taol zien te laoten. Maor het is veur oeszölf ok belangriek um te zien hoeveul volk der een woord instuurt. Wij hebt nog nooit zoveul inzendingen had as dit jaor, dus het Drents leeft in elk geval nog goed", zegt een tevreden directeur Renate Snoeijing.

Een gaorenklopper is een sufferd. Vernuvern betekent vermaken en boezig (winderig) zou je kunnen kennen uit de weerberichten op TV Drenthe. Hebben we het over gloepends, dan gaat het over buitengewoon en een kopstubber is een ragebol.

Stemmen

Maar welk woord volgt Prugeltie (ondeugend kind) op, dat vorig jaar tot Mooiste Drentse Woord werd verkozen? Dat bepaal jij. Een week lang kun je stemmen op de site van het Huus van de Taol. Maandag 20 december wordt het Mooiste Drentse Woord van 2021 bekend gemaakt op Radio Drenthe.