Drentse skischolen rustiger door onzekerheid over wintersport

Bij Molecaten Outdoor in Wezuperbrug zijn ze in het weekend de hele dag bezig. "Zo'n 40 tot 50 mensen van alle leeftijden komen lessen", vertelt skileraar Jeffry Bergenhenegouwen. "Het is een stukje voorbereiding voor de mensen die straks naar de wintersportgebieden gaan." Bergenhenegouwen is afgelopen zomer bij het bedrijf terecht gekomen. Van zijn collega's hoort hij dat het dit jaar wel rustiger is dan andere jaren. "Maar de mensen blijven toch wel komen", zegt de skileraar. "Ze zien het als een leuke goede training."

Hoop

"We blijven toch een klein beetje hopen dat we op wintersport mogen", vertelt Renske Laroo. Haar dochter Nova oefent op de skibaan in Wezuperbrug. "Misschien tegen beter weten in." Ze willen naar het Oostenrijkse Tirol gaan, maar of die vakantie door kan gaan, hangt af van de regels, vertelt ze.

Desondanks vindt Laroo het fijn dat haar dochter op de latten staat en Nova zelf heeft er ook plezier in. Afgelopen weekend volgde ze haar eerste les dit seizoen en aan stoppen moet Nova niet denken. Keer op keer gaat ze met de sleepjeslift naar boven om weer van de groen-witte Nederlandse piste af te gaan.

Amy (in blauw) en haar zusje krijgen skiles in Roden (Rechten: RTV Drenthe)

Lessen overslaan

Bij Snow & Co in Roden merken ze dat het nu een stuk rustiger is in vergelijking met voor de coronapandemie. "We zitten nu denk ik op de helft van het aantal mensen dat in andere jaren les neemt", legt Jelline Bergsma uit. "Normaal draaiden we met duizend man doordeweeks, maar je merkt dat het nu een stuk rustiger is."

Door de coronamaatregelen zijn ook alle avondlessen verplaatst naar eerder op de dag of in het weekend. "Maar er zijn ook mensen die 's avonds lesten, die nu zeggen: laten we maar even wachten. We hopen dat we op wintersport mogen. Als dat doorgaat, dan vervolgen we dan onze lessen en anders houdt het voor ons hier op. Helaas."

Beide skibanen in Roden zijn dit weekend bezet. De familie van Amy gaat op wintersport naar Zweden en ze oefenen nog even voor vertrek. Amy heeft er zin in, want echte sneeuw vindt ze veel leuker. "Dan heb je veel meer heuvels en schansen."

Vaardigheden onderhouden

In Wezuperbrug is Bergenhenegouwen er van overtuigt dat de mensen die willen skiën, toch wel langskomen. "Of ze nou wel of niet naar Oostenrijk, Zwitserland of Frankrijk kunnen, ze willen toch lessen om de vaardigheid te blijven houden."

In Roden hopen ze dat het de komende maanden drukker wordt. "Wij hopen dat we de maanden januari en februari helemaal open mogen gaan, dat we ook in weer in de avonden les mogen geven", vertelt Bergsma. "Volgend jaar hopen we dat alles weer mag. Dat er feesten gehouden mogen worden in de Skihut en dat we gewoon weer volle bak kunnen draaien. Dat alle lesuren vol komen en dat er weer geskied mag worden."

