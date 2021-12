Kachelbranche wil verplichte 'apk-keuring' liever vandaag dan morgen

De 'kachel-apk' moet de overlast van houtstook verminderen, laat de NHK vandaag weten tegenover De Telegraaf. Na deze keuring dient elk verwarmingstoestel straks na uiterlijk vijftien jaar te worden vervangen.

'Veger heeft geen macht'

"Een heel goede zaak", vindt schoorsteenveger Harry Helder uit Meppel. Hij wijst op de situatie in Duitsland, waar de jaarlijkse veegbeurt van de schoorsteen al verplicht is. "Daar is alles wettelijk geregeld, hier in Nederland helemaal niks."

Helder meldt onveilige situaties met houtkachels bij de verzekeraar. Meer dan dat kan de veger niet doen en tegen dat probleem loopt ook collega Kor Fidder uit Emmen op. "Wij hebben geen macht", zegt hij. "De schoorsteengever heeft niet meer dan een activerende rol. Daarom vind ik een verplichte keuring een goed idee."

Hij schrikt soms van de staat van sommige kachels. "Waar sommige mensen mee stoken, dat kan echt niet. En advies erover wordt vaak in de wind geslagen. Ik kom bij veel klanten met een oude pijp uit de jaren zeventig, waarbij het isolatiemateriaal helemaal is ingeklonken. Dat gaat een keer fout."

De NHK benadrukt bovendien dat moderne kachels veel uitstoot voorkomen. Dat is beter dus voor het milieu en de gezondheid. Voor oudere toestellen wil de belangenclub snel over een kachelkeuring praten met de overheid en belangenorganisaties als het Longfonds. In houtrook zitten volgens het RIVM verschillende stoffen, waaronder fijn stof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen, PAKs en roet.

Onafhankelijke keurig

Arjan Mijnders van Mijnders Haarde in Zeijen vindt dat oude kachels vanuit milieutechnisch oogpunt vernieuwd moeten worden. Hij verkoopt kachels, maar vindt niet dat de keuring en regelgeving bij hem moet liggen. "Keuring door een schoorsteenveger is onafhankelijk", zegt hij.

Dat levert mogelijk een nieuw probleem op, want de vegers komen om in het werk. "Er zijn steeds minder vegers en steeds meer kachels", zegt veger Harry Helder. "Wij hebben al op onze website gezet dat we tijdelijk geen nieuwe klanten kunnen aannemen."

De hoop is desondanks dat het plan van de NHK snel werkelijkheid wordt. Vanaf 1 januari wordt al de Europese richtlijn 'Ecodesign' ingevoerd. Dit geldt voor alle kachels en haarden die verwarmen op hout of pellets. Toestellen met zo'n keurmerk verbranden efficiënter en duurzamer dan oudere apparaten.