'Landelijk onderzoek nodig naar opeenstapeling bestrijdingsmiddelen'

Er moet snel een grondig landelijk onderzoek komen naar 'opstapelingseffecten' van gewasbeschermingsmiddelen. Dat willen GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, de SP en Sterk Lokaal in Provinciale Staten. De problematiek moet hoog op de politieke agenda vinden de partijen. Zij zien steeds meer bewijzen dat de middelen gevolgen hebben voor gezondheid en natuur. Maar wat doen die middelen dan in combinatie met elkaar?

Er is volgens GroenLinks-fractievoorzitter Elke Slagt-Tichelman steeds meer bewijs dat bestrijdingsmiddelen kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, ontwikkelingsproblemen en verstoringen in de hormoonhuishouding. "Recent geeft ook het RIVM aan dat epidemiologische studies een verband aantonen tussen de blootstelling aan chemische stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen en aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson."

Naast de effecten op de gezondheid, hebben de middelen volgens Slagt-Tichelman ook effecten op de natuur. "Vele planten- en diersoorten worden in hun voortbestaan bedreigd. We zien dat bestrijdingsmiddelen de voortplanting verstoren, omdat ze niet goed afbreekbaar zijn. Deze middelen vormen een gevaar voor bijen en andere insecten. De bijensterfte in Nederland en in de rest van de wereld neemt sterk toe. Een ernstig probleem, omdat bijen en hommels onmisbaar zijn in onze voedselketen."

Dit moet hoog op de politieke agenda

GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, de SP en Sterk Lokaal komen woensdag met een motie in Provinciale Staten. De partijen willen dat college van Gedeputeerde Staten zowel bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aandringen op de noodzaak van onderzoek naar de opstapelingseffecten van gewasbeschermingsmiddelen en dat de problematiek hoog op de politieke agenda komt.

Natuurlijk speelt bij het indienen van de motie mee dat groepen inwoners en natuurorganisaties in Drenthe zich al veel langer zorgen maken over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Onder andere in de gemeente Westerveld is er al jarenlang een conflict tussen bollen- en lelietelers en omwonenden.

Wat doet de optelsom van middelen?

In Nederland zijn er op dit moment per soort gewasbeschermingsmiddel de kritische grenzen vastgelegd. Deze grenzen mogen niet overschreden worden. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is hiervoor in Nederland verantwoordelijk.

Slagt-Tichelman: "Er worden op een akker meerdere soorten bestrijdingsmiddelen gebruikt. Er zijn veel verschillende bestrijdingsmiddelen, die worden gebruikt voor het produceren van voedsel, maar ook voor siergewassen, zoals bij de bloemen- en bollenteelt. Het is echter niet bekend wat de 'stapeling' van verschillende bestrijdingsmiddelen mogelijk teweegbrengt. Goed onderzoek is hard nodig."

Ook in de fruitschaal, diergeneesmiddelen en onkruidbestrijders

De partijen willen dat er in het onderzoek breder wordt gekeken, want behalve in de landbouw op de akkers en later in het grond- en oppervlaktewater zijn bestrijdingsmiddelen of de sporen daarvan gewoon in huizen aanwezig. Op de fruitschaal bijvoorbeeld. Elke Slagt: "Op geïmporteerde groente en fruit zitten soms veel grotere hoeveelheden bestrijdingsmiddelen dan in Nederland zijn toegestaan. Thuis worden ook stoffen gebruikt om onkruid en ongedierte te bestrijden, of ze zitten in middelen tegen insecten als mieren en muggen."

Mensen met huisdieren gebruiken soms een chemisch middel tegen teken en vlooien. Deze vallen onder de diergeneesmiddelen. Een middel dat als gewasbeschermingsmiddel verboden is, kan wel een toelating hebben als diergeneesmiddel. Dit alles bij elkaar kan volgens Slagt-Tichelman ook voor opstapeling zorgen.

