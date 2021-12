EuroParcs stelt bezorgde recreanten Meerzicht gerust: 'Waar bomen staan, blijven ze staan'

De actie van recreanten om bomen met linten af te zetten op vakantiepark Meerzicht in Matsloot is volgens EuroParcs wat voorbarig. "Al snappen we heel goed dat ze zich zorgen maken over de natuur."

EuroParcs is sinds 1 december eigenaar van het park, op de grens van gemeente Noordenveld en de provincie Groningen. Huisjesbezitters vrezen dat de nieuwe exploitant in de toekomst weinig rekening gaat houden met de natuur op het terrein.

"Wij vinden natuur enorm waardevol", reageert Ron Moerenhout, woordvoerder namens EuroParcs. "De keuze voor bepaalde gebieden waar wij parken ontwikkelen is juist vanwege de mooie natuur." Moerenhout verzekert dat er niet zomaar bomen gekapt gaan worden, iets waar de recreanten bang voor zijn. Dat er luxe villa's worden neergezet ten koste van bomen en natuur. "Waar bomen staan, zullen ze blijven staan", zegt Moerenhout.

'Bomen geven karakter aan het park'

Hij neemt het park in Ruinen als voorbeeld. "Daar is landschap leidend. Daar zetten we chalets neer op plekken waar de natuur dat toelaat." Afgelopen weekend is EuroParcs begonnen met de verkoop van de vakantiewoningen van EuroParcs Ruinen.

Moerenhout: "Wij gaan zeer respectvol om met de natuur op het park. Dat doen wij altijd. Juist bomen en dergelijke geven karakter aan het park. Mensen die bij ons boeken komen juist vanwege de mooie natuur. Niet alleen om het park, maar ook op het park. Dus bomen zullen wij ook met respect behandelen."

Illegale kap in Utrecht

De bewoners wijzen op een illegale kap van het bedrijf op een vakantiepark in Maarn, in de provincie Utrecht. Daar zijn bomen gekapt zonder een vergunningsaanvraag. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht heeft daarop EuroParcs op de vingers getikt en verplicht om de bomen te herplanten.

Volgens Moerenhout ging het niet fout bij de kap van de bomen, maar bij de begroeiing onder de bomen. Er was volgens hem een vergunning voor de kap van veertien bomen, maar de vergunning was niet aangevraagd voor de kap van de begroeiing onder de bomen. "Inmiddels is het herplant. Zelfs drie keer zo veel als wat er stond."

Plannen voor het park

Deze week gaat EuroParcs in gesprek met de recreanten over de zorgen. Binnen een paar weken volgt een overleg met de wethouder over de plannen van het park. "Dat er een ander park gaat komen, staat vast." Hoe het eruit komt te zien wil Moerenhout nu nog niets over loslaten.

