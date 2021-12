FC Emmen Podcast #19: FC Emmen - FC Dordrecht leek op de race van Max

Maar goed was het niet. Dick Lukkien sprak na afloop van een gedrocht van een wedstrijd. Maar het duel levert 'gewoon' drie punten op. "In deze fase moet je je wedstrijden winnen en dan zien we na de winterstop wel verder." Toch denkt het panel dat de wedstrijd anders was verlopen als Jari Vlak in de eerste tien minuten één van zijn kansen had benut.

Niels Dijkhuizen zit niet in de warme studio, maar staat op de Oude Meerdijk. Af en toe stottert zijn verbinding, maar daar laat Dijkhuizen zich niet door stuiten.

Gasten

Dick Heuvelman (sportgeweten)

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

Presentatie

René Posthuma

FC Emmen Podcast KKD #19 FC Emmen-FC Dordrecht leek op de race van Max

