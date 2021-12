Falke mag zich vlak voor het EK laten zien bij de nationale ploeg

Tussen 28 en 30 december doet het Nederlands team mee aan de 4 Nations Cup in Gdansk. Daar oefent Oranje tegen Tunesië, Japan en het thuisland.

Wachten op EK-debuut

Falke, oud-speler van E&O en Hurry-Up, wacht nog op zijn EK-debuut. In 2020 kreeg positiegenoot Tim Remer de voorkeur op de linkerflank. Remer is inmiddels gestopt. Falke steekt al geruime tijd in een prima vorm. In elf competitieduels heeft hij er al 80 gemaakt in de BENE-League.

René Jaspers van Hurry-Up staat op de reservelijst voor het oefentoernooi in Polen. Op 13 januari opent Oranje het EK in Boedapest tegen thuisland Hongarije. Ook Portugal en IJsland zitten in de poule van Nederland.