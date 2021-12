Opnieuw minder dan 300 positieve coronatests in Drenthe

Het RIVM meldde gisteren eveneens 295 positieve tests in Drenthe. Dit aantal ligt onder het weekgemiddelde van 365. Net als gisteren werden de meeste positieve tests gemeld in de gemeenten Hoogeveen (52), gevolgd door Assen (49) en Emmen (31) Het afgelopen etmaal werd niemand opgenomen in het ziekenhuis. Ook registreerde het RIVM geen nieuwe doden.

(Tekst gaat verder onder de tabel)

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 13-12-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2343 (+13) 9 21 Assen 6887 (+49) 81 23 Borger-Odoorn 2659 (+13) 37 21 Coevorden 4709 (+20) 66 35 Emmen 14596 (+31) 220 90 Hoogeveen 7776 (+52) 92 43 Meppel 4066 (+18) 39 37 Midden-Drenthe 3518 (+28) 44 32 Noordenveld 3142 (+23) 40 27 Tynaarlo 2929 (+24) 30 26 Westerveld 1881 (+10) 22 23 De Wolden 3291 (+12) 43 28 Onbekend 234 (+2) 0 0

Landelijk

Ook landelijk daalt het aantal nieuwe coronagevallen. Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 13.844 positieve tests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 14 november, bijna een maand geleden.

Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 121.630 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 17.376 bevestigde besmettingen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 17 november.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal weer iets afgenomen. In de ziekenhuizen liggen vandaag in totaal 2748 coronapatiënten, 14 minder dan gisteren. Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten met 12 tot 630. Op de verpleegafdelingen liggen 2118 patiënten met de longaandoening. Dat zijn er 2 minder dan een dag eerder.

In de Drentse ziekenhuizen liggen momenteel 39 patiënten met het virus, van wie 12 op een ic-bed. Afgelopen vrijdag lagen in onze provincie 46 coronapatiënten op een van de Drentse ziekenhuisbedden, van wie 14 op de ic.