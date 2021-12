Laatste loodjes voor facelift Oude Centrum Emmen: 'Een mooi kerstcadeau'

Het Oude Centrum beslaat het noordelijke deel van het Emmer winkelhart en bevindt zich grofweg binnen de driehoek Hoofdstraat, Derksstraat en Noorderstraat. Winkeliers dienden al in 2017 een plan in bij de gemeente. De verouderde bestrating en riolering had aandacht nodig.

Het resultaat van alle werkzaamheden mag er zijn, aldus Meijer. Het gevraagde werd aangepakt met op de koop meer groen en nieuw straatmeubilair toe. Het voorziet het nostalgisch aandoende centrumdeel van hernieuwd elan, hoort hij links en rechts van winkeliers en bezoekers. "Iedereen heeft niets dan lof voor wat hier gebeurd is."

Verhaal gaat verder onder de foto

In de Noorderstraat wordeen marmerblokken rondom het nieuwe groen geplaatst (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Beton- en steenvlakte

Volgens Meijer zit het werk er voor '90 tot 95 procent' op. Enkel nabij het kruispunt van de Stationsstraat met de Hoofdstraat en de Derksstraat wordt er nog letterlijk aan de weg getimmerd. Het plaatsen van extra bomen en beplanting is dan de laatste stap. "Het leeuwendeel is nog voor het einde van 2021 afgerond", verwacht hij.

De Hoofdstraat tussen Harry's Lunchroom en de Stationsstraat bestond een jaar geleden nog uit een grote beton- en steenvlakte. Wandelaars, fietsers en auto's; alles reed er op drukke dagen door elkaar heen. Meijer: "De weg is nu versmald met aan weerszijden groene borders en wandelpromenades."

Parkeerplaatsen

Een oplossing die de verkeersveiligheid in de hand moet werken. Links en rechts zijn er 15 parkeerplaatsen bijgekomen. "Voorheen waren die plekken alleen bedoeld als laad- en losplek of voor gehandicapten." Het idee is dat elke bezoeker hier straks kort kan parkeren voor een snelle boodschap. De inzet is dat dit gratis kan, maar het laatste woord hierover is aan de gemeente, aldus Meijer.

Verhaal gaat verder onder de foto

De vervelende geurtjes in de Derksstraat behoren tot de verleden tijd (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

De Noorderstraat ('onze P.C. Hooftstraat') en de Derksstraat zijn al grotendeels klaar. In laatstgenoemde hing vanwege het verouderde riool regelmatig een vervelende geur. "Nu ruikt het zo fris als een dennenbos", lacht Meijer, terwijl hij naar de kerstboompjes kijkt die links en rechts staan opgesteld langs de straat.

Supermarkt

De opknapbeurt brengt veel goeds met zich mee, maar er blijft altijd iets te wensen over. Meijer: "Graag zien we nog dat bus- en vrachtverkeer niet meer over de Hoofdstraat richting het station rijdt. Liever een andere route. Zwaar verkeer past hier gewoon niet."

De ideeën voor een wensput op het Noorderplein en een Walk of Fame met bekende noorderlingen staan nog steeds overeind. Als kers op de taart zien de winkeliers een plek voor een grote supermarkt in Het Oude Centrum als publiekstrekker. "Het gebouw van de bibliotheek aan het Noorderplein zou hiervoor zeer geschikt zijn. Ik heb begrepen dat de bieb op zoek is naar een grotere ruimte. Dat zien we wel zitten."