Viaduct 'De Tippe' bij Drogteropslagen maakt einde aan verkeersproblemen N377

De weg is sinds de zomer al klaar. Alleen de benoeming van het viaduct stond nog op de planning. Samen met de omgeving is er een naam bedacht. Dat werd uiteindelijk 'De Tippe'.

"Dit gebied ligt voor een gedeelte in de provincie Drenthe en in de provincie Overijssel", legt projectleider Age Beuving, van de vechtdalverbinding uit. "Wat dat betreft past het heel goed op deze locatie. Veel verkeer reist heen en weer tussen beide provincies. Met de naam hebben we de twee gebieden op een mooie manier met elkaar verbonden."

'Geschenk van god'

De komst van het viaduct was hard nodig. Automobilisten en fietsers die de weg richting Dedemsvaart gebruiken moesten voorheen de N377 oversteken. Dat heeft in het verleden voor meerdere ernstige ongelukken gezorgd. Daarom is de provinciale weg verhoogd zodat oversteken niet meer mogelijk is.

Het viaduct is sinds de zomer al in gebruik (Rechten: RTV Drenthe / Wouter Westerveld)

Betrokken wethouder Hilda Mulder (VVD) van de gemeente De Wolden is blij met de aanpassing van de weg. "Je kunt het haast een geschenk van God noemen. Vorig jaar stond ik hier ook en verbaasde ik me over de hoeveelheid verkeer dat gebruik maakte van het kruispunt. Ook veel kinderen die met de fiets moesten oversteken, echt levensgevaarlijk. Het is mooi dat het nu is opgelost."

Vechtdalverbinding

De aanleg van het viaduct is onderdeel van de uitgebreide vechtdalverbinding. Daar vallen ook andere projecten rondom de N340, N48 en N377 naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd onder. In totaal kost het hele plan 200 miljoen. De provincie Overijssel neemt de meeste kosten voor haar rekening. Wat het viaduct heeft gekost kan Beuving niet vertellen.

De Wolden kost het niks. "Dat is een flinke meevaller", lacht Mulder. "Dit kruispunt kwam in de plannen voor van de vechtbalverbinding. Er zijn een aantal plekken met gevaarlijke situaties waar iets aangedaan wordt. Uiteindelijk is ervoor gekozen om dit gedeelte van de N377 op te knappen."

Een andere betrokken partij, Streekbelang Drogteropslagen, is de drijvende kracht geweest achter het project. "Die heeft het probleem elke keer aangekaart", vervolgt de wethouder. "Ik weet niet of het was doorgegaan als die dat niet had gedaan. Daar zijn we natuurlijk heel erg dankbaar voor."

