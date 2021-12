Ook met kerst moet de horeca creatief blijven: 'We gaan 's middags open voor diner'

"Toch maken wij er hier 'a december to remember' van", reageert hij op het nieuws dat het demissionaire kabinet de avondlockdown tot in het begin van het nieuwe jaar wil verlengen.

Vervroegen

De gelekte maatregel die morgenavond tijdens de coronapersconferentie bekend wordt gemaakt zorgt ervoor dat horecaondernemers moeten doen wat ze al bijna twee jaar doen: creatief zijn, omschakelen en er het beste van maken. Mulder en zijn vrouw, samen eigenaar van het restaurant, kiezen ervoor om het kerstdiner te vervroegen.

"We gaan om 12.00 uur open voor mensen die gereserveerd hebben. We hebben een kerstkeuzemenu van drie-, vier- of vijfgangen. En dan bij elke gang vier keuzes. Oh, en we hebben ook nog live muziek. Dus we maken er een feestje van", somt Mulder op.

'Verloren december'

De Drentse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland ziet dat veel ondernemers ondanks alle coronategenslagen creatief blijven. Een aantal kiest met kerst voor de uitgebreide lunch, sommigen doen aan afhalen en anderen doen - net als in Hooghalen - een vervroegd diner. "We merken ook echt dat gasten graag uit eten willen met kerst. Dus ik denk dat de lunch ook heel populair wordt", vertelt Ton Duivenvoorden van de brancheorganisatie.

"Maar we zien ook veel restaurants die dicht gaan. Want zo'n lunch, daar verdien je het niet mee", aldus Duivenvoorden. Volgens Koninklijke Horeca kan al met al gesproken worden van een verloren december: "Normaal is het zo dat als je een goede kerst draait, dan is dat echt een visitekaartje voor de rest van het jaar."

Het Wapen van Schotland heeft een creatieve oplossing voor de kerstdagen:

Bij restaurant Sukade in Meppel speelden ze eerder al in op een mogelijke verlenging van de avondlockdown. Gasten kunnen er met de kerstdagen terecht voor een lunch of een afhaaldiner. "We zijn blij dat we al begonnen waren met het bellen van de mensen die voor de avond gereserveerd hadden", reageert bedrijfsleider Bianca Meppelink op het nieuws van de avondlockdown.

Volgens Meppelink zijn alle mensen die gereserveerd hebben heel trouw aan het restaurant: "Op één tafel na, die gasten wilden echt heel graag bij ons in de avond eten en dus liever volgend jaar terugkomen, komen alle gasten alsnog voor de lunch. Mensen zijn echt heel lief, ze dragen hun favoriete restaurant een warm hart toe."

Sluiten

Toch zijn er zoals gezegd ook restaurants die ervoor kiezen om rond de kerstdagen dicht te gaan. Al was dat bij Het Wapen van Schotland in Hooghalen niet echt een optie. Eigenaar Mulder: "Je moet keuzes maken. En we doen dit ook voor de gasten die elke kerst graag bij ons komen. En die zeggen ook: of we nou om 12 uur moeten komen, dat maakt ons niet uit."

Of ze net zo vol zitten als tijdens andere kerstdagen? "Nou, we mogen niet klagen. Maar het kan altijd beter. Bij een ouderwetse kerst moeten we altijd nee verkopen, dat is nu wel anders. Toch worden we er qua belangstelling wel blij van", aldus een tevreden Mulder.

Lees ook: