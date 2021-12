Verstappen-superfan Lammie (97) geniet na: 'Hamilton mocht niet winnen'

"Het was niet goed voor mijn hart", blikte Verstappen zelf terug op de dag van gisteren, tegenover de NOS. Ook de hoogbejaarde Lammie had het op de slotdag van het seizoen zwaar te verduren. En een dag na de spectaculaire ontknoping is ze nog steeds niet helemaal de oude. "Ik ben eigenlijk nog niet bekomen van de spanning. En ik heb het ook nog een beetje in m'n rug gekregen", zegt Lammie, met een Verstappen-kussentje onafscheidelijk op haar schoot.

'Smerige vent'

Verstappen begon de slotrace in Abu Dhabi op de eerste positie, maar verloor die plek al snel aan zijn rivaal Hamilton. Dat was een koude douche voor de Limburger én zijn grote Drentse fan. "Ik dacht: wat is dat nou? Dat kan toch niet!", maakt Lammie zich opnieuw druk. Voor Hamilton heeft ze, op z'n zachts gezegd, niet echt sympathie. "Die smerige vent, die moest toch niet vooraan komen? Ik weet niet hoe het komt, maar ik gun het hem niet."

Vrijwel de gehele race bleef Verstappen in de achtervolging en leek de titel aan zijn neus voorbij te gaan. "Ik was woest en een beetje verdrietig. Ik had van alles op tafel gezet, maar ik heb niets gegeten of gedronken. Ik kreeg geen hap door m'n keel", zegt Lammie. Door een crash aan het einde van de race in het achterveld verdampte de zeker lijkende winst voor Hamilton gistermiddag alsnog. Het deelnemersveld schoof daarna weer in elkaar en met een inhaalmanoeuvre in de slotronde greep Verstappen de winst.

Handje

"Ik vond het geweldig, ik heb echt genoten. Max deed het heel goed", geniet Lammie na van de apotheose in Abu Dhabi. "Hamilton mocht niet winnen van mij. Maar hij gaf Verstappen nog wel even een handje, dat vond ik wel mooi."

Lees ook: