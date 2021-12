Buste Frida Kahlo overleeft obstakel na obstakel en staat eindelijk in Assen

Grijze haren moet binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan van stichting Vaart in Assen inmiddels wel hebben van alles dat niet volgens plan ging rondom de buste. Urenlang lang staat een bont gezelschap Assenaren al te wachten op de aankomst van Frida. Een van de horecabazen haalt koffie om het publiek van wat welkome warmte te voorzien.

Pech, pech en nog eens pech

"Het leven van Frida Kahlo ging ook niet over rozen, dus eigenlijk is dit wel passend." Vosjan kan de humor van de gang van zaken wel inzien. Hij hoopte hier al twee maanden eerder te staan, met de buste van Frida onder een doek klaar om te presenteren aan de Assenaren. Al in de ontwerpfase ging er het één en ander mis, daarna moest de kunstenaar het beeld aanpassen en handmatig bewerken.

Ook de gemeente kwam nog om de bocht. Het beeld voldeed niet helemaal aan de veiligheidseisen. Het moest zwaarder en gezekerd worden, voordat het aan de kop van de Vaart zou mogen staan. Na al die tegenslagen hoopte Vaart in Assen, dat het beeld bestelde, op een probleemvrij transport. Maar de gifbeker moest helemaal leeg. Drie uur later dan gepland rijdt de vrachtwagen met op de oplegger het hoofd van Frida Kahlo rond 13.15 uur het centrum van Assen binnen. Even later volgt ook de borstkas van de kunstenares.

Vrachtwagen maakt pitstop

De reden van de vertraging? "De vrachtwagen was vanmorgen al wat later en tijdens het transport bleek dat Frida niet goed genoeg vastgesnoerd zat. We moesten dus stoppen bij een tankstation en haar beter vastzetten, want we wilden natuurlijk niet dat het beeld hier met beschadigingen aan zou komen", zegt kunstenaar Eelco Brügel, die met zijn beeld mee naar Assen reed.

Het hoofd en de buste nog in gescheiden toestand (Rechten: RTV Drenthe / Anneke Dijkstra)

De opluchting bij binnenstadsregisseur Vosjan is groot. Het beeld dient als uithangbord voor de tentoonstelling 'Viva la Frida', over het leven van Frida Kahlo in het Drents Museum. Het beeld is de kers op de taart van versieringen en activiteiten in het centrum van de provinciehoofdstad. "We willen de duizenden mensen die naar de grote exposities in het museum gaan ook bewegen richting de binnenstad. Daarom hebben we bij grote exposities altijd een icoon op de kop van de Vaart staan."

Met uiterste voorzichtigheid wordt het borstbeeld op de aangewezen plek gehesen en even later wordt ook het enorme hoofd van Kahlo met de kenmerkende doorlopende wenkbrauwen op haar schouders getild. Het beeld is tot en met eind maart te bewonderen. Tenminste, als er niet nóg een keer iets misgaat.

