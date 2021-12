JA21 wil geen verplichtingen van kabinet voor huisvesten asielzoekers

Geen quota of taakstelling van het kabinet voor het huisvesten van asielzoekers met een status. Dat wil JA21 in Provinciale Staten. Want dat gaat Drentse woningzoekenden, die een sociale huurwoning willen en al lang wachten, enorm in de weg zitten.

JA21-fractievoorzitter Thomas Blinde zegt dat Gedeputeerde Staten (GS) niet akkoord moeten gaan met bestuurlijk druk op gemeenten vanuit Den Haag. Ook zouden GS voor heel Drenthe per gemeente inzichtelijk moeten maken hoeveel sociale huurwoningen jaarlijks vrijkomen en hoeveel daarvan naar statushouders gaan.

Verplichte huisvesting

De asielzoekerscentra (AZC's) zitten vol en dat terwijl de stroom asielzoekers toeneemt. Daarnaast blijven asielzoekers die al wel een status hebben, noodgedwongen in een AZC omdat voor hen geen sociale huurwoning beschikbaar is. Blinde: "Ook in de provincie Drenthe is er een groot woningtekort. De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn onaanvaardbaar lang en stijgen constant voor Drentse woningzoekenden."

"Daarbovenop dreigt het Rijk nu middels taakstellingen om grote aantallen statushouders te huisvesten. Deze taakstellingen zullen sommige gemeenten voor enorme uitdagingen stellen", verwacht Blinde. "Wanneer Drentse gemeenten die taakstellingen niet halen zullen ze mogelijk geconfronteerd kunnen worden met sancties, waaronder actief toezicht en interventies van de provincie Drenthe op kosten van de gemeente zelf. Dergelijke bestuurlijke druk en sancties vindt de fractie van JA21 Drenthe onder de huidige omstandigheden niet redelijk." De JA21-fractievoorzitter wil daarom dat GS afzien van druk.

Statushouders dashboard

Drentse inwoners hebben volgens Blinde het recht te weten welke druk de mogelijk verplichte huisvesting van statushouders op de beschikbare sociale huurwoningen binnen hun gemeente legt. "Is GS bereid een provinciaal dashboard te creëren waarin per gemeente inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel sociale huurwoningen jaarlijks vrijkomen en hoeveel daarvan naar statushouders gaan?"

Deens model

Blinde snapt ook wel dat het asielbeleid in Den Haag word gemaakt. JA21 wil een immigratiebeleid naar Deens model. De partij noemt Denemarken hun 'gidsland' op het gebied van migratie. Begin deze maand bezochten Kamerleden Derk-Jan Eppink en Joost Eerdmans het land om te kijken wat we hier in Nederland van de Denen kunnen leren als het gaat om migratie. "De Denen zijn van links van rechts akkoord met een streng maar rechtvaardig asielbeleid", zegt JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans in WNL Op Zaterdag.

Migranten die naar Denemarken komen, krijgen een tijdelijke vergunning in plaats van een permanente. "Ze krijgen niet zoals in Nederland automatisch na een aantal jaar een paspoort. De vergunning kan wel verlengd worden als de situatie in het land van herkomst onveilig blijft. Maar het is geen automatisme, dus die mensen kunnen ook weer weg als het land veilig is."

Kijk naar de regio

De Denen kijken daarbij niet naar een heel land, maar ook naar de regio waar iemand vandaan komt. "Als een regio, bijvoorbeeld Damascus, veilig is volgens onderzoek, dan kunnen mensen terug. Terwijl Nederland dan zegt dat Syrië als geheel nog niet veilig is."

Ook gaan de Denen volgens Eerdmans beter om met 'veiligelanders'. "Die gaan ook echt naar een uitzetcentrum. Dat ziet er best sober uit, wij zijn daar geweest. De mensen uit Marokko en Tunesië beseffen ook dat ze maar beter terug kunnen gaan. Bij ons worden ze losgelaten en verdwijnen ze in de illegaliteit."

Het Deense model zou ook in Nederland voor meer draagvlak voor asielbeleid kunnen zorgen, denken Eerdmans en Blinde. De Drentse JA21-fractievoorzitter noemt het Deense asielbeleid "streng maar humaan. Nederland heeft te maken met een enorme bevolkingsgroei, veroorzaakt door immigratie. Dit heeft allerlei gevolgen, ook voor Drenthe."