Basisdebuut Kharchouch en Groothuizen tegen Excelsior Maassluis

Verder lijken er basisplaatsen weggelegd voor Joël van Kaam, Mitch Apau en Lucas Bernadou. Dat betekent dat Michael Brouwer, Arnaud Luzayadio, Jari Vlak, Jeredy Hilterman en Jeroen Veldmate niet zullen starten. Veldmate is ziek en datzelfde geldt voor Keziah Veendorp. Peter van Ooijen trainde vandaag wel, maar hij wordt klaargestoomd voor het laatste duel voor de (korte) winterstop tegen MVV aanstaande vrijdag.

'Bloed, zweet en tranen'

Uiteraard is de Drentse club, volgens Lukkien, de grote favoriet. "Maar dat wil absoluut niet zeggen dat wij ervan uitgaan dat we zomaar even gaan winnen. FC Emmen en de beker is niet zo'n succesvolle combinatie en laat ik voor mezelf praten, de laatste keer dat we tegen een amateurclub bekerden werden we uitgeschakeld. Er is geen enkele reden om te denken dat we het varkentje zomaar even gaan wassen. Het zal weer bloed, zweet en tranen gaan kosten." Dat was overigens tegen ODIN'59 in het seizoen 2018/2019. Ook in de seizoenen '15/16 (VVSB), '13/'14 (IJsselmeervogels en '12/'13 (Rijsburgse Boys) werd Emmen geëlimineerd door een amateurclub.

Excelsior'31

Excelsior Maassluis is actief in de tweede divisie zaterdag. De ploeg uit Maassluis staat op de tiende plek na veertien duels. De formatie van Dogan Corneille won tot dusver zes wedstrijden, speelde één keer gelijk en verloor zeven keer. In de laatste wedstrijd voor de winterstop, op zaterdag 4 december, ging Excelsior Maasluis met 1-0 onderuit tegen HHC Hardenberg, waar oud-Emmenaren Kevin Görtz, Danny Bouws, Gersom Klok en Jurjan Mannes in de basis stonden.

In de eerste ronde van het bekertoernooi wist Excelsior Maassluis af te rekenen met Westlandia. De tweede divisionist won met 2-5 bij de Derde Divisionist. "Het is een prima elftal, dat goed georganiseerd speelt en dreiging voorin heeft. Ik heb ze zelf tegen HHC zien spelen. Die pot verloren ze, maar waren ze minimaal gelijkwaardig."